Alla scoperta di Nikkal, guarda in anteprima il video di “Aberration”

“Indiges” è il titolo del secondo EP di Nikkal, in uscita su Sounzone.

Per l’occasione ci presenta in anteprima il video “Aberration” da lui diretto con la fotografia di Gabriele Tuninetti. “Aberration” traccia post-punk sintetica e ipnotica già pubblicata qualche settimana fa è il primo singolo dell’EP che vedrà la luce l’8 aprile con distribuzione Artist First.

Nikkal, al secolo Luca Brusa, è un polistrumentista, compositore e produttore torinese. Con il progetto in duo Kajar dà il via a sperimentazioni in ambito elettronico, producendo un EP, diversi singoli e video. Vive per un periodo in campagna dove inizia a registrare suoni della natura circostante e a creare pezzi che possano permettere di esprimere le emozioni e le ossessioni attraverso flussi di suoni e sensazioni. Da queste sessioni di field recording e di produzione isolata, nasce il progetto solista Nikkal, che modella la propria dimensione musicale sulla base di una ricerca riguardo tutto ciò che è suono. Nel 2021 escono il singolo “Sails” e altre due tracce che costituiscono il primo EP “Nauta. Due nuovi video accompagnano l’uscita del progetto in collaborazione con ballerini/performer, portando avanti la volontà di interagire con altre realtà artistiche per ampliare la visione comunicativa del progetto e creare qualcosa che possa andare oltre il suono.