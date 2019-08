La faccia da eterno folk-rocker di Jesse Malin

Una volta Michele Sarda ha scritto, qui su Kalporz: “Jesse Malin ha quella faccia lì. Quella che ti guarda dalla copertina di ogni suo disco”. Ebbene, è ancora così. Il viso di Jasse Malin è quello del folk-rocker eterno, ieri ed oggi, non cambia di un millimetro e già solo il suo sguardo ti trasmette il tipo di musica che sgorga dalla sua chitarra.

Il cantautore newyorkese pubblicherà il nuovo album, “SUNSET KIDS”, il 30 agosto 2019 su Wicked Cool/The Orchard/Velvet Elk. Oltre al featuring con Lucinda Williams del singolo (il cui video è qui sotto), vede la partecipazione di Joseph Arthur in tre brani e di Billie Joe Armstrong dei Green Day in una canzone (“Strangers and Thieves”).

Bentornato, Jesse.

foto in alto di Giles Edwards