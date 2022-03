Agnes Obel a Sexto ‘Nplugged, le date del festival

La rassegna musicale di Sesto Al Reghena (PN) SEXTO ‘NPLUGGED annuncia oggi la XVII edizione che si svolgerà nella storica location di P.zza Castello nel cuore di uno dei borghi più antichi, affascinanti e rock del Paese. La manifestazione si svolgerà nelle date del 21 giugno e dal 28 al 31 luglio e nel corso delle prossime settimane verranno svelati tanti altri artisti internazionali di grande livello.

Sin dalle prime edizioni il Festival Boutique per eccellenza del nostro territorio si è sempre contraddistinto per le scelte non convenzionali e ricercate, forte di una line up tutta internazionale con esclusive nazionali e territoriali: uno dei punti di riferimento per la musica di qualità nel pieno rispetto dell’ambiente che lo ospita.

La riconferma della profonda anima che unisce sperimentazione musicale e ricerca di stile arriva oggi con il secondo nome in cartellone: oltre a Cat Power, già confermata per il 29 luglio tra le ospiti ci saràla carismatica cantautrice danese AGNES OBEL (che sarà di scena anche il 27 luglio al Giardino della Triennale di Milano e il 28 luglio 28 all’Anfiteatro Romano di Terni / Info: Dna Concerti)

Agnes Obel, compositrice e songwriter di Gentofte trapiantata a Berlino si è contraddistinta nel corso degli anni per un’espressività artistica originale ed estremamente emozionante e per un’abilità di scrittura unica e sofisticata.

Il suo ultimo album, “MYOPIA” (uscito il 21 febbraio 2020 per la prestigiosa casa discografica Deutsche Grammophon), è stato acclamato da pubblico e critica: una vera opera d’arte composta, suonata e prodotta in completa autonomia nel suo studio berlinese. Le 10 tracce del disco, in perfetto equilibrio tra genio e grazia, rispecchiano un minimalismo perfetto, raccontato da un songwriting estremamente intimista e allo stesso tempo ricco di dettagli affascinanti.