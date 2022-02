Un sospiro di sollievo per Jerry Harrison nel giorno del suo compleanno

Quando si dice la coincidenza. Oggi 21 Febbraio spegniamo 73 candeline per Jerry Harrison, chitarra e tastiere in band fondamentali del rock’n’roll come Talking Heads e The Modern Lovers ma anche apprezzato solista (“Casual Gods” del 1988 il disco più celebrato) e produttore tra gli altri di Violent Femmes e No Doubt. Ebbene, pochi giorni fa è stato vittima di un episodio disdicevole.

Infatti giovedì scorso era apparsa su Facebook la notizia della sua morte, immediatamente accolta da circa un milione di like, che recitava queste parole: “At about 11 a.m. on February 17, 2022, our beloved musician Jerry Harrison passed away. Jerry Harrison was born on February 21, 1949 in Milwaukee. He will be missed but not forgotten. Please show your sympathy and condolences by commenting on and liking this page.” Quasi come un monito la pagina si riempì di messaggi con effetto anche sui trends di Twitter. Il sospetto di hoax era però forte tra i tanti ammiratori del musicista, dato il silenzio in proposito dei maggiori networks. Tutto viene risolto di venerdì con l’entourage di Harrison a smentire categoricamente la notizia, raggiungendo così un lungo elenco di casi simili: da Paul Mc Cartney nel 1966 fino a Drake nel 2020. Pericolo scampato…Tanti auguri!

Foto di Carol Harrison