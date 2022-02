Collaborazioni di prestigio nel nuovo EP di Madi Diaz

Madi Diaz, cantautrice folk di Greenwich classe ’86, annuncia l’uscita di un EP realizzato con quattro fuoriclasse come Waxahatchee, Angel Olsen, Courtney Marie Andrews, Natalie Hemby, presentando “New Person, Old Place (New Feelings Version)” feat. Courtney Marie Andrews. Uno dei singoli estratti da “History Of A Feeling” del 2021, vede Madi Diaz alle prese con una dolorosa separazione, tuttavia l’intreccio di chitarre acustiche brilla in un duetto di voci caldo ed emozionante. Un grande cameratismo permea l’intero lavoro, per il quale la Diaz confessa di essersi ispirata alla Whitney Houston di “I Will Always Love You”, originale di Dolly Parton. Al momento Madi Diaz sta attraversando il Nord America in tour proprio con Waxahatchee.

“Madi’s acute awareness of the human spirit makes singing her songs emotional and touching,” dice di lei Courtney Marie Andrews. “Getting to harmonize with her on this beautiful tune was a true treat.” “Same History, New Feelings”, questo il titolo, vedrà la luce il 4 Marzo per ANTI/Epitaph.

Foto di Natalie Osborne, in Home tratta dal Bandcamp dell’artista