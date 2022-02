L’agenda dei Live della settimana (#8, 2022)

Febbraio si chiude con alcuni botti e una notevole varietà di proposte.

Tornano gli artisti stranieri, e noi con loro a respirare aria di grandi concerti.

Mercoledì 23 Febbraio – THE PINEAPPLE THIEF, Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI)

The Pineapple Thief, la band alternative rock britannica capitanata da Bruce Soord e Gavin Harrison (King Crimson, Porcupine Tree), arriva in Italia per quattro date – oltre a Trezzo, il 24 al New Age di Roncade, il 25 all’Auditorium della Musica di Roma e il 26 al Viper Theatre di Firenze – confermandosi, dopo il tour europeo dello scorso autunno, come uno dei primi gruppi a realizzare un tour oltre i confini del proprio Paese dal blocco causato dalla pandemia globale. “Nothing But The Truth”, live album uscito per Kscope a ottobre 2021, li cattura nel loro massimo splendore. Bruce Soord commenta: “Il nostro recente tour in Europa ci ha ricordato quanto sia bello suonare dal vivo di fronte a persone in carne e ossa, finalmente. Siamo stati una delle prime band ad avventurarci di nuovo in Europa, lo si poteva percepire dall’energia del numeroso pubblico. È stato molto speciale. Non vediamo l’ora di tornare.” Biglietti: http://bit.ly/the-pineapple-thief_LiveClub

Mercoledì 23 Febbraio @Circolo Dev, Bologna + Giovedì 24 Febbraio @Artiglieria, Firenze: SIKSA

“Siksa” è una parola in slang polacco che sta per donna sessualmente attraente e naive. Ora è il moniker adottato da una vocalist in equilibrio tra punk e spoken word, Alex Freixeit, con la bassista Buri, act tra i più divisivi nel panorama musicale europeo. Una performance radicale e brutalmente onesta: come si definiscono loro, ragazze in missione. Electroclash, hip-hop e rock in un solo gruppo che ha già all’attivo 250 concerti tra Norvegia e Francia, passando per Olanda e Italia.

Al Dev, Ingresso gratuito con AICS e su Prenotazione.

Il giorno dopo saranno a Firenze per il PHASE x Biodiversità Records. Capienza limitata, prenotazione obbligatoria: phasethingsincubator@gmail.com ARTiglieria – via Cittadella 4 (Firenze)

Venerdì 25 Febbraio – JULIA KENT, Sala Vanni, Firenze

“Davvero sembra di ascoltare la colonna sonora di un percorso interiore osservato da uno sguardo disincantato e concentrato sulla caducità dell’esistenza. Non stupisce, qunidi, la cupezza che caratterizza gli arrangiamenti già dai 12 minuti dell’iniziale “Last Hour Story” o in ”Through The Window”, quest’ultima affine a certi trasognati Dirty Three. In “Imbalance” e “Floating City” si ritrova la commistione tra classicità ed elettronica dei dischi precedenti da cui affiorano connotati ambient, soprattutto in “Conditional Futures” e palpiti glitch (“Sheared”), mentre “Crepuscolo” si rinchiude in tocchi pianistici minimali, quasi a farsi carico della consapevolezza della fine.” Dalla recensione del nostro Giampaolo Cristofaro a “Temporal” (2019), ultimo disco di Julia Kent. Musicus Concentus è lieta di annunciare il concerto dell’artista canadese alla Sala Vanni di Firenze.

Ticket online ridotto in prevendita: 13€ +dp https://bit.ly/JuliaKent_Florence

Biglietto intero alla porta 20€ (se disponibili) // ridotto under 25 16€ (se disponibili)

Venerdì 25 Febbraio – DEAD VISIONS, Trenta Formiche, Roma

“A Sea Of Troubles” è l’album d’esordio della garage punk band toscana, uscito per Slimer Records: un mare di guai, citando l’Amleto di Shakespeare, è quello in cui ci troviamo tutti i giorni, ogni volta che affrontiamo l’horror interiore fatto di incertezze, paure e ansie. È qui che nuotano i fantasmi e affogano le brutte “visioni”, al momento della presa di coscienza che evolve in rivincita. È uno stato mentale, un luogo-non luogo per la nascita e il superamento dei nostri problemi. I Dead Visions si stabilizzano nel 2018, quando Francesco Mandelli – noto come attore e conduttore televisivo ma già alle prese con la musica più volte, dagli Orange alla collaborazione con Adam Green – decide di unirsi come cantante alla line-up composta da Cesar P. Bigelow (Not Right), Federico Giammattei, Carlo Alberto Maria Rossi (Seed’n’Feed) e Sergio Innocenti (Los Dragos), rispettivamente alle due chitarre, basso e batteria. Segue il Dj Set di Tropico Disco Safari – Lamatta Records, con Marco Buscema e Edoardo Rosi. Una produzione Asap Arts. Ingresso riservato ai Soci Arci

Sabato 26 Febbraio – THE PEAWEES + DIPLOMATICS, Colorificio Kroen, Verona

Colorificio Kroen e Corner Soul presentano: The Peawees from La Spezia, nati nel lontano 1995 e oggi riconosciuti come una delle migliori formazioni rock’n’roll europee, avendo suonato al fianco di Radio Birdman, The Sonics, Dwarves, Bad Religion. Il loro “Moving Target”, pubblicato da Wild Honey e Rum Bar Records, si è aggiudicato il premio di miglior disco power-pop ai Manifesto Awards. Aprono i vicentini Diplomatics con un mix incendiario di rock e soul ispirato a Rolling Stones, Clash e The Meters. Dj set: THE FOG SURFER Contributo: 5€ con Tessera AICS 21/22

Foto dei Pineapple Thief cortesia di A Buzz Supreme