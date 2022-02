The Smile a Ferrara Sotto Le Stelle, oltreché a Milano, Macerata, Roma e Taormina

L’annuncio è di quelli “pesanti”: gli Smile , ovvero Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme con Tom Skinner dei Sons Of Kemet, saranno il 15 luglio a Ferrara Sotto le Stelle

La location sarà piazza Trento Trieste a Ferrara.

Lo annuncia Live Nation che porterà la band anche a Milano, Macerata, Roma e Taormina. A Ferrara posto unico 45 euro più diritti di prevendita. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di giovedì 3 febbraio.

THE SMILE

14 Luglio 2022 Milano, Fabrique

15 Luglio 2022 Ferrara, Piazza Trento Trieste

17 Luglio 2022 Macerata, Arena Sferisterio

18 Luglio 2022 Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

20 Luglio 2022 Taormina, Teatro Antico

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thesmile2022

Prevendita My Live Nation dalle 11:00 di giovedi 3 febbraio

Vendita generale dalle 11:00 di venerdi 4 febbraio