[T4ATF!] Hooper Crescent, Deer Scout, Ty Segall, King Hannah

Quattro nuove uscite, tra gruppi piuttosto sconosciuti, promesse, hype e artisti affermati.

Hooper Crescent

Com’era bello il mondo musicale quando l’indie regnava sovrano… Ma è giusto usare il passato? Sì, però quando esce roba come questo singolo (anzi è una b-side) dei Hooper Crescent, “Instant Lawn”, scende una lacrimuccia per l’indole lo-fi tendente al twee come se i Talking Heads fossero andati a scuola dai Camera Obscura. Gli Hooper Crescent sono un “post-punk group”, come si definiscono sul loro bandcamp, da Brunswick (Australia), e mi piacciono un casino. Le visualizzazioni su YouTube di “Instant Lawn” sono a 326, quindi diamoci dentro!

Deer Scout

Deer Scout è candidamente delicata, da abbracciare. Un folk in punta di piedi che chiede permesso, con una voce sottile che è una chicca. Il full length di debutto di Deer Scout, “Woodpecker”, è un disco sulla memoria e sul subconscio ed uscirà su Carpak Records il prossimo 8 aprile. Per ora estratto è “Cowboy”.

Deer Scout, il cui vero nome è Dena Miller, è originaria di Yonkers ed è cresciuta a Philadelphia.

Le sue ispirazioni sono Frankie Cosmos, i primi Weather Station e Waxahatchee.

Ty Segall

Questa volta Ty Segall si è dato alle colonne sonore: in “Whirlybird (Original Motion Picture Soundtrack)”, che uscirà in digitale il 22 febbraio du Drag City Records, Ty Segall ha creato gli sfondi sonori per il documentario di Matt Yoka. “Whirlybird” racconta la storia di Zoey Tur e Marika Gerrard, ex membri e fondatori del Los Angeles News Service, e segue la loro straordinaria e spesso spericolata ricerca di notizie per tutti gli anni ’80 e ’90, un periodo in cui sono stati pionieri nell’uso l’uso di un elicottero per riferire su Los Angeles nel suo momento più caotico, catturando momenti storici come le rivolte del 1992 e l’inseguimento a bassa velocità di O.J. Simpson.

King Hannah

Stefano Solventi, nella sua intervista in occasione del PJ Harvey Day, l’ha indicata come una possibile erede di PJ: stiamo parlando di Hannah Merrick leader dei King Hannah, duo di Liverpool che a questo punto ha ben più di qualche occhio addosso. I King Hannah hanno all’attivo un EP, “Tell Me Your Mind And I’ll Tell You Mine” (2020), ma pubblicheranno il loro primo album il 25 febbraio, via City Slang, “I’m Not Sorry, I Was Just Being Me”. Neanche a dirlo, noi siamo qui in fremente attesa.

I King Hannah suoneranno il 12 aprile alla Palestra Visconti a Milano, organizzazione Arci Bellezza e DNA Concerti.

(Paolo Bardelli)

