[Shock] I Kombilesa Mi portano la Colombia al Tiny Desk di NPR

Per il secondo anno di fila, NPR collabora con globalFEST per un emozionante festival musicale online di tre notti, nove band e un mondo di tradizioni musicali. Il gruppo afro-colombiano Kombilesa Mi è uno di quelli selezionati.

L’evento virtuale, ospitato dalla quattro volte vincitrice del Grammy Award, la pop star africana Angélique Kidjo, mira a rendere la musica globale e a introdurre più persone a progetti unici e culturalmente coinvolgenti.

La partecipazione colombiana è stata accompagnata da altri due progetti: Northern Cree di Maskwacis, Canada, e Son Rompe Pera di Città del Messico.

I Kombilesa Mi, nati dal ricco patrimonio musicale e storico di San Basilio de Palenque, Colombia (la prima città nera libera delle Americhe), fondono i suoni tradizionali della loro comunità con il contemporaneo. NPR aggiunge che “i membri della band sperimentano gli strumenti creati dai loro antenati (e introdotti a loro quando erano giovani) stratificandoli tra nuovi suoni”.

Kombilesa Mí fa rime e rappa in spagnolo e nella lingua tradizionale Palenquera, una fusione di bantu africano, portoghese, francese e inglese. Afroneto, uno dei membri del progetto, ha aggiunto che questo è un riconoscimento della ricchezza che Palenque ha da offrire al mondo.

Le canzoni eseguite dagli artisti al Tiny Desk sono “I tando pa palenge”, “I a piyá bó”, “Kumo kusa tá”, “Los peinados”, “Asina gue”, “Ma Nduse” e “Ata uto begá”.

Kombilesa Mi// Foto Cortesía Teatro Colón

