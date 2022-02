“Lucifer on the Sofa” è il nuovo album degli Spoon

Ritornano gli Spoon. A distanza di cinque anni dal loro precedente, e come al solito convincente, album Hot Thoughts, uscito nel marzo del 2017, e a tre anni di distanza dalla greatest hits – con tanto di inedito contenuto in essa, “No Bullets Spent” – Everything Hits at Once, pubblicata nell’estate del 2019, esce oggi via Matador Lucifer on the Sofa, il loro decimo album in studio, ultimo tassello di una carriera costellata di grandi lavori, un curriculum grandioso che li ha resi una delle rock band più convincenti degli ultimi vent’anni abbondanti.

Il primo singolo – accompagnato da un bel video – del disco è stato diffuso a ottobre. Intitolato “The Hardest Cut”, esso vedeva gli Spoon fare (e bene) ciò che sanno da sempre fare bene, un rock graffiante e smaliziato, maturo e avvincente, che caratterizza anche l’intero disco, che vede una produzione come sempre molto curata e alcune intuizioni musicali affascinanti. Dall’uscita del primo singolo a oggi gli Spoon hanno diffuso a metà novembre la cover natalizia del brano dei Beatles “Christmas Time (Is Here Again)” e, a inizio gennaio, una bellissima e sentita rivisitazione di “I Can’t Give Everything Away”, contenuta nel meraviglioso ultimo album di David Bowie, Blackstar (2016). È arrivato poi, sempre in gennaio, il singolo “Wild”, anch’esso contenuto in Lucifer on the Sofa. Di recente la band texana ha annunciato una tournée statunitense che tra aprile e giugno li vedrà scorrazzare per parecchie zone degli States.