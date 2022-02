È il giorno di “Memoria”, il nuovo lavoro di Trentemøller

Esce oggi per la sua stessa etichetta In My Room il sesto album di Trentemøller, Memoria, nuova prova matura e variegata dell’artista danese la cui elettronica con oscure sfumature techno e ambient ha fatto scuola nel corso degli anni. Il primo singolo che aveva anticipato il disco era stato “In the Gloaming”, diffuso lo scorso settembre, un brano che vedeva la collaborazione di Lizbet Fritze alla voce e da cui era stato tratto anche un videoclip. In seguito sono stati diffusi anche i brani “All Too Soon”, “Dead or Alive”, “No More Kissing in the Rain” e, a distanza di poche ore dall’uscita del disco, anche “Like a Daydream”.

Memoria, che esce a sedici anni di distanza dal disco di debutto di Trentemøller, The Last Resort, e a tre anni di distanza dal suo precedente lavoro, Observe, è un concentrato esplosivo di tantissime sfumature differenti, da una techno poetica e ipnotica a un synth pop movimentato e malizioso, di continuo in bilico tra inquietudini gotiche e momenti di speranza e di luce.