L’agenda dei Live della settimana (#9, 2022)

Al momento di redigere questo pezzo gli Idles sono confermati al Fabrique di Milano: il primo vero botto del 2022. Per Thalia Zedek invece, le possibilità di vederla in opera questa settimana sono anche al Bronson di Ravenna e al Circolo della Musica di Torino.

Mercoledì 2 Marzo – PRIM, Diagonal Loft Club, Forlì

Ingresso gratuito

Prim, alias Irene Pignatti, è una cantautrice italiana nata a Modena, da sempre influenzata dalla musica indie pop/rock britannica e americana. Durante gli anni è entrata in contatto con diversi generi musicali ma il suo stile è stato plasmato da artisti come Daughter, The 1975, The Japanese House. Prim ha rilasciato il suo primo singolo “Cheap Wine”, registrato interamente da lei nella sua stanza durante la quarantena. Prim e il suo gruppo hanno rilasciato il primo EP “Before You Leave” ad ottobre 2020, sotto l’etichetta We Were Never Being Boring. Il primo album del progetto è invece uscito il 14 Gennaio 2022 per WWNBB Collective, anticipato dai singoli “Bathtub” e “Citylights”.

https://wwnbb.bandcamp.com/album/wwnbb-108-before-you-leave

Giovedì 3 Marzo – IDLES, Fabrique, Milano

RADAR concerti presenta: gli Idles finalmente in Italia! Sempre pronti a mettersi in gioco e a rinnovare il loro sound, in “Crawler” gli Idles sperimentano anche nuove strade e toccano tematiche a tratti anche più legate all’introspezione e al loro stesso ruolo di paladini di un certo modo di intendere la musica (e anche la lotta politica) senza perdere, chiaramente, la potenza e la violenza del loro approccio, sempre schietto ed energico. Cinquantun minuti di musica ispirata e appassionata, di cui, come sempre ormai accade con gli Idles, si continuerà a parlare a lungo. (Dalla presentazione del nostro Samuele Conficoni) Opening: BAMBARA & WITCH FEVER

Prevendite solo su DICE: https://link.dice.fm/QykO6dghjlb

Giovedì 3 Marzo – ROME IN REVERSE, Tank Serbatoio Culturale, Bologna

Rome in Reverse è il moniker di Antonella Pacifico: origini italiane, ma adottata dalla Scandinavia.

Il suo sound elettronico a 360° si riflette molto nello scenario musicale tra Svezia e Danimarca.

Rome in Reverse viene scoperta da Sun Glitters, un esponente di spicco della musica elettronica e shoegaze, con cui realizza l’EP “My sun in reverse”, mentre l’ultimo lavoro “Lux” è uscito lo scorso 10 dicembre. Negli ultimi anni Rome in Reverse Ha condiviso i palchi di mezza Europa con artisti quali Adrian Sherwood, KVB, The Field e molti altri. Quota partecipativa 7€, per info:

tank.serbatoioculturale@gmail.com

Venerdì 4 Marzo – THALIA ZEDEK BAND, Circolo Arci Progresso, Firenze

Thalia Zedek (Come) è una delle protagoniste del rock indipendente americano degli ultimi anni. Sorta di coscienza dell’America musicale, ha spaziato dal post-punk degli anni ’70 di piccole formazioni come Dangerous Birds, Uzi e Live Skull, fino a un cantautorato austero, d’intensa emotività. Ballate personali e cupe, in cui si rincorrono atmosfere ossessive fatte di rock e blues spettrale che la voce roca di Thalia acuisce e modella. Attraverso ballate o spacconate, Thalia Zedek infonde nella sua musica un’onestà sfrenata. Il nuovo album “Perfect Vision”, su Thrill Jockey, esamina l’ansia e il dolore delle crescenti divisioni tra persone, sia fisiche che ideologiche. Ingresso: 12 euro, Prevendita https://oooh.events/evento/thaliazedek-biglietti/

Domenica 6 Marzo – VASCO BRONDI, Auditorium Parco della Musica, Roma

Dalle parole di Brondi, “UNA COSA SPIRITUALE è un’idea che da tempo avevo voglia di sviluppare e che negli ultimi mesi sono riuscito finalmente a mettere a fuoco. Sarà uno spettacolo terreno e ultraterreno, un’indagine nel doppio fondo di un mondo materialista. Un cortocircuito tra musiche sacre: candomblé e raga, madrigali e mantra, Bach e canti gregoriani. Ci condurranno le voci e le parole di scrittori, poeti e filosofi che hanno sovrapposto la ricerca artistica a quella mistica da Thoureau a Chandra Candiani, da Franco Battiato a Carrére, da Simone Weill a Tagore, da Rumi a Santa Teresa, da Mariangela Gualtieri ai CCCP e altri. E in mezzo le mie canzoni con personaggi in ricerca continua che si agitano cercando la pace. Sul palco ad accompagnarmi ci saranno Andrea Faccioli aka Cabeki alle chitarre, Daniela Savoldi al violoncello, Angelo Trabace al pianoforte e Niccolò Fornabaio alle percussioni. Buoni giorni!” Biglietti bit.ly/vascoroma22