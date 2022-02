L’agenda dei Live della settimana (#6, 2022)

Riparte l’agenda in una settimana di ottimi nomi italiani, con il dubbio Jesse The Faccio al Covo.

Forse il peggio è passato, guardiamo con ottimismo alla seconda parte di febbraio…

Giovedì 10 Febbraio – GIORGIO POI, Teatro Sperimentale, Pesaro

Giorgio Poi torna dal vivo a febbraio 2022 per presentare il suo terzo disco solista “Gommapiuma”, pubblicato lo scorso 3 dicembre su Bomba Dischi. Otto canzoni per l’ex Vadoinmessico in cui la dimensione onirica e sognante si interseca a immagini capaci di sintetizzare il reale, la vita quotidiana di cui Giorgio si fa abile regista consegnando la sua versione più poetica della realtà. L’album è un rifugio emozionale, una strada che decomprime le distorsioni e i rumori di fondo per concedersi un viaggio tra le nuvole, atterrando sempre sul morbido.

Biglietti su www.vivaticket.com/it/biglietto/giorgio-poi-gommapiuma-tour/174623

Giovedì 10 Febbraio – FRANKIE HI-NRG MC + ALJAZEERA, Teatro Bibiena, S.Agata Bolognese (BO)

Frankie hi-nrg mc,voce

Manuel Pramotton, sassofoni

Luca Mangani, basso elettrico

Donato Stolfi, batteria

Jazz e rap si incontrano in un viaggio fatto di contaminazioni musicali, dissonanze in rima, cortocircuiti geografici. Influenze afroamericane e mediorientali, agitate e agitanti. L’improvvisazione incalzante del fraseggio hip-hop sposa la libera improvvisazione di un jazz dal sapore maghrebino. Ne deriva un’alchimia esplosiva che ha la verve del rock e l’eleganza del jazz. Frankie hi-nrg mc e AljazZeera mettono in scena una contaminazione senza eguali che rinnova i generi di provenienza, dove l’indignazione del rap diventa sottile e tagliente grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso e ai ritmi sostenuti della batteria.

Biglietti su www.teatrobibiena.it

Venerdì 11 Febbraio – MONDAZE, Circolo Dev, Bologna

I faentini Mondaze presentano Late Bloom, il loro primo full length uscito il 10 Dicembre 2021 su Church Road Records. Shoegaze e grunge con derivazioni postmetal. Aprono i cesenati Bymyside: Screamo e pugni chiusi dal 2012. Ingresso riservato a soci/e AICS in possesso di greenpass rafforzato. Capienza limitata secondo la normativa vigente, prenotazioni consigliate alla seguente mail: prenotazionidev@gmail.com

Contributo artisti 5€

Venerdì 11 Febbraio – JESSE THE FACCIO, Covo Club, Bologna

Jesse the Faccio è un cantautore italiano, nato e cresciuto a Padova. La sua città non ha però avuto un ruolo chiave nella sua scrittura e composizione: Jesse, per quanto riguarda la matrice musicale e strumentale, guarda molto più all’estero, agli Stati Uniti. I testi invece sono un semplice ma intrecciato gioco di immagini che spesso rievocano situazioni dove l’amore, le relazioni e più in generale le persone risultano al centro. Considerando la sua naturale passione per la lingua italiana, il progetto risulta come un mix tra tipiche sonorità lo-fi rock d’oltreoceano e il più classico del cantautorato italiano. Dopo l’esordio “I Soldi per New York” (2018), il successivo “Verde” (2020) e tre anni non stop che hanno portato Jesse e la sua band su e giù per tutta Italia, lo scorso 26 novembre 2021 esce il terzo lavoro, “Le cose che ho”, per Dischi Sotterranei.

Prevendite disponibili on-line su Dice: https://link.dice.fm/iiAl5diZMlb

Sabato 12 Febbraio – TROPEA + CANARIE, Circolo Della Musica, Torino

I Tropea sono una pop band nata a Milano nel 2017. La loro musica, con influenze che spaziano dalla synthwave dei 2000 ai ritmi post-punk e al beat anni ‘60, è rilassata ed intensa allo stesso tempo, come un pigiama party andato fuori controllo. I Tropea sono Pietro, Mimmo, Piso e Claudio: sono stati proprio i membri della band a definire il loro stile con l’espressione «pajama music for pajama people». Canarie è la nuova band creata da Paola Mirabella (Honeybird & the Birdies) e Andrea Pulcini (Persian Pelican). Dopo un lungo lavoro di scrittura i due hanno trasformato l’esperienza avuta con Vincent Butter in un caldo habitat musicale dove convivono vocazione alla melodia, ritmi vibranti e un confronto genuino con la canzone italiana contemporanea.

Inizio ore 21:00, via Rosta 23, Rivoli (TO) Ticket € 10 + dp, Prevendite qui: https://bit.ly/TicketTropeaCanarie oppure al Circolo dei lettori, via Bogino 9, Torino