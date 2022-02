“Under The Bridge”, il ritorno della Sarah Records

Le reunion non appartengono più solo ai gruppi: un’etichetta seminale sta per tornare alla luce. “Under The Bridge”, in uscita il 18 Marzo 2022 per Skep Wax Records, è un album indispensabile per ogni fan che si rispetti della Sarah Records, la cui forza sta nell’essere composto di soli brani inediti ad opera di quattordici band che hanno fatto parte del rooster della label di Bristol.

Infatti, che vengano dal Regno Unito o da Sydney o dalla California, tutti i musicisti artefici di quella scena indie-pop dei primi anni novanta sono rimasti in attività: vedi Even As We Speak, Secret Shine, The Orchids…alle volte cambiando denominazione. “Under The Bridge” testimonia lo stato di forma di gruppi storici e DIY tra momenti in stile punk-rock come “Larkin” dei Boyracer, altri melodicamente vicini al power-pop (i Catenary Wires di “Wall Of Sound”) e infine che fondono elettronica e psichedelia gentile (The Luxembourg Signal con “Travel Through Midnight”).

Nell’atto di fondazione dell’etichetta Skep Wax Amelia Fletcher e Rob Pursey – componenti dei meravigliosi Heavenly e oggi insieme nei Swansea Sound e Catenary Wires – si sono ispirati alle storiche K, Fortuna Pop!, o Wiiija. Ma per loro la Sarah Records rimaneva una spanna sopra tutte: per l’organizzazione, nell’etica verso l’artista, totalmente e fieramente indipendente. “Under The Bridge” vuole celebrarla con la musica inedita delle band che ne hanno fatto la storia: un balsamo per il cuore e l’anima.

La tracklist di “Under The Bridge”:

01. THE LUXEMBOURG SIGNAL (ex Aberdeen) – Travel Through Midnight

02. EVEN AS WE SPEAK – Begins Goodbye

03. LEAF MOSAIC (ex The Sugargliders) – Bullet Train

04. THE ORCHIDS – I Don’t Mean to Stare

05. TUFTHUNTER (ex Heavenly) – Monsieur Jadis

06. USELESS USERS (ex Action Painting!) – Wish You Well

07. ST CHRISTOPHER – Stornaway

08. SECRET SHINE – Lost In The Middle

09. BOYRACER – Larkin

10. JETSTREAM PONY (ex Aberdeen) – Strood McD F.C.

11. SOUNDWIRE (ex The Sweetest Ache) – Another Sun

12. SEPIASOUND (ex Blueboy) – Arcadian

13. THE CATENARY WIRES (ex Heavenly) – Wall of Sound

14. THE WAKE – Stockport

UNDER THE BRIDGE by VARIOUS ARTISTS

Foto dei Catenary Wires in Home: Alison Withers