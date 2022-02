È tornato Pusha T! Guarda il video di “Diet Coke”

A quattro anni dall’eccellente “Daytona” sembra avvicinarsi ogni settimana di più il quarto album solista di Pusha T.

Considerato tra le voci rap più influenti e talentuose della sua generazione il quarantacinquenne ex Clipse ha pubblicato “Diet Coke”, primo estratto dal nuovo LP che dovrebbe intitolarsi “It’s Not Dry Yet” e non ha ancora una data ufficiale di release.

Il brano, prodotto da 88 Keys e da Kanye West – storico collaboratore, compagno di label e produttore di “Daytona” – contiene un campione della voce di Fat Joe ed è in tutto e per tutto un pezzo inconfondibilmente Pusha T.

In questi quattro anni di “pausa” Therence Thornton aveva pubblicato le tracce “No Problem,” “Sociopath,” “Coming Home,” e “Puppets”, remix a partire dal famoso theme della nuova serie culto di HBO “Succession” composto da Nicholas Britell, appena candidato all’Oscar per la soundtrack di “Don’t Look Up”. Negli stessi anni King Push ha prestato la sua voce in tracce di Babyface Ray (“Dancing With the Devil”), Black Thought (“Good Morning”), Divine (“Jungle Mantra”), Mako (“Misfit Toys”) e Swizz Beatz (“No Patience”).