“Visions” di Grimes compie dieci anni: in arrivo una ristampa in vinile

Visions, terzo album in studio di Grimes, uscito per la 4AD il 21 febbraio 2012, compierà tra poco dieci anni. Mixato da Grimes e dal suo manager Sebastian Cowan il disco, registrato in tre settimane, è considerato unanimemente uno dei migliori lavori della cantautrice canadese, il primo lavoro davvero rivoluzionario della sua carriera, pieno di brani brillanti tra i quali spiccano gli straordinari “Oblivion” e “Genesis”. La ristampa uscirà per Vinyl Me, Please in febbraio.

Nel sito di Vinyl Me, Please si può leggere che il disco è un “Magenta & Green Galaxy vinyl with lacquers cut by Barry Grint at Alchemy Mastering at AIR”, con un’art print esclusiva e delle liner notes di Grimes stessa. Nel 2020 Grimes ha pubblicato l’album Miss Anthropocene, di cui potete leggere la recensione su Kalporz, che seguiva il trionfale Art Angels, uscito nel 2015.