Un nuovo singolo per i Band of Horses tratto dal nuovo album che uscirà a marzo

A distanza di cinque anni da Why Are You OK, uscito per la Interscope, i Band of Horses pubblicheranno il 4 marzo prossimo via BMG la loro sesta opera in studio. Si intitola Things Are Great, è composta da dieci canzoni ed è stata coprodotta da Ben Bridwell e alcuni suoi storici collaboratori come Grandaddy e Dave Sardy.

Prima anticipazione dell’uscita era stato il singolo “Crutch”, diffuso nell’ottobre 2021. A seguire, poco più di un mese fa, è stato condiviso “In Need of Repair”. Siamo di fronte, come sempre con i Band of Horses, a brani profondamente emozionali, sinceri e diretti, prodotti con cura, dalle melodie calde, che esplorano differenti aspetti del rock e del folk statunitense. Ieri è stato diffuso “Light”, terzo singolo tratto dall’album, la cui uscita era inizialmente prevista per oggi 21 gennaio.