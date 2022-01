Kendrick, Dr. Dre, Mary J. Blige e altri al Superbowl

In attesa di capire se e quando Kendrick Lamar tornerà in Italia, e speriamo che ciò possa avvenire presto dal momento che ancora piangiamo per lo show romano che avrebbe dovuto tenere nel 2020 e che fu inevitabilmente cancellato, siamo certi da mesi del fatto che il rapper californiano, insieme all’amico Dr. Dre, a Eminem, a Mary J. Blige e a Snoop Dogg, animerà il Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show 2022 che si terrà il prossimo 13 febbraio.

Come apprendiamo dal comunicato stampa, il video è diretto dal regista americano F. Gary Gray, noto per Men In Black: International e Fast & Furious 8, e contiene diversi brani iconici, da “Rap God” di Eminem a “Family Affair” di Mary J. Blige e “Humble” di Kendrick Lamar. Non si tributano soltanto questi miti contemporanei che saliranno sul palco del SoFi Stadium di Inglewood tra meno di un mese ma anche una leggenda infinita che è fonte di ispirazione per tutti loro: nella conclusione del trailer – quasi quattro minuti maliziosamente avvincenti e patinati – campeggia, infatti, “California Love” di 2Pac.