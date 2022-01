Subito FKA twigs: un nuovo mixtape in arrivo

Neanche il tempo di iniziare l’anno nuovo che FKA twigs, che aveva chiuso il suo 2021 diffondendo un nuovo brano in collaborazione con The Weeknd, “Tears in the Club”, accompagnato anche da un bel videoclip, annuncia l’imminente uscita di un mixtape di 17 brani che si intitolerà Caprisongs. La tracklist presenta un sacco di nomi affascinanti che collaborano con la cantante britannica, da Pa Salieu a Jorja Smith, da Rema a Shygirl, oltre ovviamente alla star R&B The Weeknd, dal momento che nel progetto sarà presente anche la già citata “Tears in the Club”. I produttori esecutivi del progetto sono la stessa twigs ed El Guincho. Tra i numerosi produttori troviamo Koreless, Mike Dean e Arca.

Il mixtape Caprisongs uscirà il 14 gennaio. Esso segue una serie di pubblicazioni importanti di twigs avvenute dopo il suo secondo, trionfale album, MAGDALENE, pubblicato nel 2019. Nel mentre, twigs ha reso pubblica la sua vicenda con Shia LeBeouf, accusato di “relentless abuse” nei suoi confronti. Il titolo Caprisongs richiama probabilmente il segno zodiacale di twigs, che tra pochi giorni compirà trentaquattro anni. Esso, così ha scritto twigs in un post pubblicato su Instagram, “is my journey back to myself through my amazing collaborators and friends.” Sarà, insomma, anche un modo per fare il punto della situazione del “viaggio” artistico di twigs.