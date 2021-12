FKA twigs collabora con The Weekend per “Tears in the Club”

Esce oggi, ampiamente anticipato nelle scorse settimane da diversi teaser sia audio sia video sui social di entrambi gli artisti, “Tears in the Club”, il nuovo singolo di FKA twigs che vede la cantante britannica affiancata da The Weekend in un affascinante viaggio electro-pop-R&B appassionante, ritmato e, come prevedibile, prodotto con cura e con gusto. La voce riverberata di twigs si impone su ritmiche ipnotiche e a essa risponde l’eco prodotta dai vocalizzi di The Weekend. Pienamente coerente con l’art pop di cui twigs ha dato prova in così tante occasioni, “Tears in the Club” pare essere indirizzato sia ai seguaci di lunga data dei due sia a un pubblico meno attento, forse anche per la presenza del musicista canadese campione di vendite in tutto il mondo.

Ad accompagnare il brano è un visual molto bello. Ecco subito twigs stesa a terra investita da una pioggia torrenziale in una pozza d’acqua e poi protagonista di una serie di scene di danza in un club e su un lettino; il video procede per contrasti di chiari e di scuri, tagli a flash a ritmo con le batterie e The Weekend che, seduto accanto a un sigaro fumante e a un bicchiere, osserva twigs muoversi e ballare in una specie di capsula, prima in formato reale e poi rimpicciolita; si procede così fino alla fine, nel un susseguirsi di queste situazioni sempre più alienanti e claustrofobiche, con The Weekend che poi cammina sulla mano di twigs. Un interessante brano pop con accenni R&B quando l’anno sta ormai per finire.