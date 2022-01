Nuovo singolo e album per Father John Misty

A ormai quattro anni di distanza dalla pubblicazione di God’s Favorite Customer, Father John Misty ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Chloë and the Next 20th Century, che sarà pubblicato l’8 aprile prossimo per Sub Pop e Bella Union. Qualche giorno fa, nell’annunciare l’uscita, Father John Misty ha diffuso il brano “Funny Girl”, che farà parte del disco, di cui è stato girato un video diretto da Nicholas Ashe Bateman.

A produrre Chloë and the Next 20th Century è Jonathan Wilson, da tempo collaboratore di Father John Misty. “Funny Girl” è una ballata romantica dall’arrangiamento ambizioso e di ampio respiro, dove la voce melanconica del cantautore spinge le note del piano in una dimensione fortemente emozionale e poetica. Il brano è impreziosito da strumenti a fiato e da un apparato ritmico soffuso e delicato.