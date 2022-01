C2C festeggia i 20 anni con Arca, Autechre, Low, Bicep, Pa Salieu, Jamie XX, Caribou

Autechre, Bicep, Pa Salieu, Low e il ritorno di Arca, Jamie XX e Caribou sono tra i tredici nomi annunciati da Club To Club per C2C FESTIVAL – 20 YEARS OF, dal 3 al 6 novembre 2022 a Torino, nelle tradizionali venue del Lingotto e delle OGR.

Dopo essersi reinventato negli ultimi due anni come C0C “The Festival As A Performance” per dare una risposta alle incertezze pandemiche, nel 2022 C2C Festival celebrerà il suo ventennale con un ritorno alla normalità carico di speranza e accompagnato da un nuovo logo: “il simbolo, una figura alata, rappresenta per C2C Festival l’urgenza di rimettere al centro il futuro dei corpi, la loro libertà, la necessità di aggregazione, la danza, l’educazione all’ascolto”.

Inutile negare l’emozione per il ritorno a C2C degli Autechre che nel 2016 hanno regalato uno dei live più incredibili e indelebili della storia a chi ha avuto la fortuna di essere presente.

Non hanno certamente bisogno di presentazioni Arca, Jamie XX e Caribou, artisti tra i più affezionati al festival, così come i Low protagonisti di uno dei dischi più apprezzati del 2021 (“Hey What”, album dell’anno per la nostra redazione) e i Bicep, eclettico duo di Ninja Tune al debutto italiano, come Pa Salieu, astro nascente tra i più celebrati della nuova scena black britannica. Da non perdere.

Completano la lista dei primi annunci – davvero molto Kalporz – Makaya McCraven, guru del nu jazz contemporaneo, la producer di Hyperdub aya che si esibirà live con Sweatmother, la compositrice Lyra Pramuk, il duo avant-pop di Warp Jockstrap, l’artista sperimentale belga Nala Sinephro, e YEИDRY, artista italo-domenicana che sta spopolando all’estero, fresca di featuring con l’icona della scena latina globale J Balvin e apprezzata addirittura da Barack Obama che ha inserito “Ya” tra le sue tracce preferite del 2021.

Il ventennale di C2C Festival sarà dedicato a due grandi artisti scomparsi nel 2021: Sophie, ultima artista in ordine di tempo a esibirsi al Festival, alla Reggia di Venaria nel 2019; e Franco Battiato, che con il suo Joe Patti’s Experimental Group, nel 2014 ha cambiato per sempre le prospettive del Festival.

I biglietti saranno disponibili dal 1° febbraio su DICE.