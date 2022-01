Il 28 gennaio 2022 sarà il PJ Harvey Day!

Il 28 gennaio 2022 sarà pubblicata la ristampa in vinile di “Let England Shake” (2011), ottavo album in studio di PJ Harvey; contemporaneamente uscirà una raccolta di demo inediti, di cui vi abbiamo già parlato, che saranno disponibili in CD, Vinile e Digitale per Universal Music/Island.

La cantautrice inglese è un po’ che non fa uscire album, l’ultimo risale al 2016 ed è “The Hope Six Demolition Project”, per cui – nell’attesa e nella speranza che alle reiusse si affianchi presto un nuovo lavoro – qui a Kalporz festeggeremo un intero giorno dedicato a lei.

Durante la giornata dunque ripercorreremo tutta la sua storia, attraverso le recensioni di tutti gli album e altri approfondimenti e fotogallery d’annata.

Vi invitiamo a condividere con noi i vostri ricordi legati a Polly Jean: live, emozioni, momenti importanti a cui PJ Harvey ha fatto da colonna sonora. Basta pubblicare sui social con l’aggiunta dei due hashtag #pjharveyday #kalporz.

PJ Harvey è dunque la settima artista, dopo i Radiohead, i R.E.M., i National, i Wilco, gli LCD Soundsystem e St. Vincent a cui Kalporz dedica un giorno intero.

(Paolo Bardelli)