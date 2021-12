Molmo, guarda in anteprima il video di “Lovin’ Stars”

Molmo non è una band, Molmo è suono. Molmo non è un cantante, Molmo è un idea, un progetto scaturito dalla mente di Michele Olmo, chitarrista e compositore della scena musicale genovese, all’inizio del 2019. Atmosfere anni ‘80, sintetizzatori e chitarre graffianti fanno da cornice ad una voce eterea ma molto presente nei tre brani di lancio “Lovin’ Stars”, “Say goodbye though” e “Comicity” coprodotti in collaborazione con Mattia Cominotto al Greenfog Studio e distribuiti da BOC Music Group.

“Lovin’ Stars” è il primo brano del trittico, accompagnato dal videoclip

scritto e diretto da Tiziano Colucci che vi proponiamo in anteprima.

Il brano parla della crescita di ogni individuo e dei timori che la accompagnano quando si lasciano indietro le certezze per incontrare il nuovo, come accade durante un viaggio per mare. La catarsi arriva nel ritornello quando, dopo aver attraversato l’oscurità, ci si sente finalmente splendenti come il sole, liberando il proprio respiro.

Il videoclip vede come protagonisti due personaggi, che si incontrano ed interagiscono come in un loop temporale infinito, giovane e anziano, nipote e nonno o forse la stessa persona, un bambino che vede il suo futuro o un uomo alla fine della sua vita che riabbraccia la gioventù.