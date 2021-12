I Garcia Peoples tornano a gennaio con “Dodging Dues”

Tornano i Garcia Peoples. Il quinto album “Dodging Dues” uscirà per No Quarter il 14 Gennaio 2022, prodotto da Matt Sweeney (Chavez, Superwolves) durante il 2020 presso gli Strange Weather Studio di Brooklyn. La band – che rende omaggio sin dal proprio nome al grande rock psichedelico USA edito tra anni sessanta e settanta – si è formata nel New Jersey quando i cantanti/chitarristi Tom Malach e Danny Arakaki frequentavano ancora le superiori, in seguito raggiunti dagli amici Cesar Arakaki (fratello di Danny), Andy Cush, Pat Gubler e Derek Spaldo.

Grazie alle frequenti ed esplosive performance nei club di New York i Garcia Peoples si sono costruiti la reputazione di grande live band, a cui sono seguite entusiastiche recensioni dei media statunitensi, per i quali ricordano “dei Pavement influenzati da Allman Brothers e Amon Düül.” La band ha da poco ripreso a suonare dal vivo con una lunga residenza al Sultan Room di Brooklyn, oltre ad essere confermati nei bill di importanti festival come il Treefort, l’Hopscotch e il Bonnaroo.

Questa la tracklist dell’album:

01. False Company

02. Cold Dice

03. Tough Freaks

04. Stray Cats

05. Here We Are

06. Cassandra

07. Fill Your Cup

Foto di Mayuko Fujino