Lolina, Crystallmess e Katatonic Silentio a Club Adriatico

Club Adriatico torna sabato 4 dicembre con tre artiste in questo nuovo format di transizione, Portuària, ospitato dalla storica venue, l’Almagià di Ravenna, che nell’ultimo decennio ha portato in Italia per la prima volta – e prima del tempo – alcuni dei nomi più influenti e amati dell’underground elettronico internazionale.

Si continua su questa linea come dimostra una line-up di spessore nonostante i tempi strani e complessi che stiamo vivendo.

Lolina, un tempo nota come Inga Copeland e parte insieme al guru Dean Blunt del progetto Hype Williams, si esibirà per la prima volta dal vivo per Club Adriatico. La visionaria esploratrice avant russo-estone Alina Astrova a fine ottobre ha pubblicato su Deathbomb Arc “Fast Fashion”, quinto album della sua carriera.

Quasi a chiudere e riaprire il cerchio, torna a Ravenna la dirompente Crystallmess, tra le protagoniste dell’ultima serata di Club Adriatico prima della pandemia.

Christelle Oyiri, producer francese di origini ivoriane-guadalupensi già nel giro di PAN e NTS Radio, ci accompagnerà fino a notte inoltrata con i suoi trascinanti mix di afro-trance, dancehall e techno.

Per capire cosa vi aspetta, guardate il video di questa recentissima Boiler Room pubblicato il 29 novembre.

In chiusura il djset di una delle giovani artiste italiane più promettenti e seguite fuori dai confini: Katatonic Silentio, ricercatrice e producer uscita su Ilian Tape e parte del collettivo/label Bristol Normcore.

Portuària, nome del format, è un “nuovo programma ispirato al costante cambiamento e al flusso del porto della città, che cattura i ritmi del mondo in questi tempi incerti, spiegano gli organizzatori nel lancio dell’evento”. Portuaria è una “cornucopia di generi, atmosferi e persone che interagiscono”.

