Tom Morello parla del suo nuovo disco, di politica e di Chris Cornell

Con una carriera che ha attraversato tre decenni, Tom Morello non sembra vicino al traguardo. Il chitarrista dei Rage Against the Machine, Audioslave e Prophets of Rage ha pubblicato “The Atlas Underground Fire” (Mom + Pop Music), lavoro solista in cui condivide i riflettori con artisti della vecchia guardia e talenti della nuova generazione. L’album è il seguito di “The Atlas Underground”, uscito nel 2018.

Il rischio di fare il primo pit stop in oltre 30 anni, a causa della pandemia, era spaventoso per il creatore di riff e licks iconici del rock, come quelli di “Bulls on Parade” e “Like a Stone”. Lui stesso ha rivelato le sue paure e ansie durante il periodo in una conferenza stampa per la stampa brasiliana. “Da quando avevo 17 anni fino a marzo 2020, ero costantemente impegnato a comporre, registrare e suonare dal vivo, e tutto questo si è interrotto improvvisamente”, si lamenta.

A peggiorare le cose, la mancanza di competenze tecnologiche ha reso i giorni di isolamento sociale ancora più difficili per Morello. Nonostante abbia uno studio nella casa dove vive con la sua famiglia in California, il musicista ammette di non aver mai saputo padroneggiare le attrezzature. “Al massimo mi lasciano toccare la manopola del volume”, scherza. Come è nato allora “The Atlas Underground Fire”?

Leggendo un’intervista di Kanye West, in cui il rapper parla di registrare le voci dei suoi album con l’aiuto di un iPhone, Morello ha pensato di fare lo stesso, solo con la chitarra. Da allora, ha iniziato a scambiare idee con altri musicisti e produttori con cui avrebbe voluto collaborare, raggiungendo una vasta gamma di nomi e stili.

Da videoconferenza a videoconferenza, a poco a poco sono nati brani come “Let’s Get the Party Started”, registrato in collaborazione con la band metalcore britannica Bring Me The Horizon – il cui fatto più curioso forse è la connessione tupiniquim (i I Tupiniquim sono un gruppo etnico del Brasile ndr) della canzone. In tempi di ufficio a casa, il vocalist Oliver Sykes, che vive in Brasile, ha registrato la sua partecipazione a distanza e, anche se indirettamente, ha lasciato un segno brasiliano sull’album.

Uno dei punti salienti (e primo singolo) dell’album è la cover di “Highway to Hell”, degli AC/DC. La registrazione del classico della band australiana ha visto Eddie Vedder (Pearl Jam) e Bruce Springsteen alla voce, ricreando un’esperienza nata sul palco nel 2014. All’epoca, Morello faceva parte della E Street Band di Springsteen durante il tour che passava in Australia (purtroppo, Morello non partecipò agli spettacoli di Bruce in Brasile).

“The Achilles List” è un altro esempio di come Morello ha unito il suo talento alla chitarra con la creatività dei suoi partner – in questo caso, Damian Marley, che canta nella traccia. I testi trattano dell’ingiustizia sociale, con la voce di Marley che si sovrappone a vari beat e texture elettroniche. The War Inside”, con Chris Stapleton, segue un percorso completamente diverso, e ci ricorda il lato ballato di Morello, precedentemente sentito in canzoni come “I Am the Highway” degli Audioslave.

Tracce con voci femminili sono anche presenti nell’album, come l’onirico “Driving to Texas”, in collaborazione con il duo elettronico Phantogram, e il pop “Night Witch”, registrato con la giovane cantante californiana Phem. L’album ha anche temi strumentali, come “Harlem Hellfighter”, che apre l’album, e l’epica “On the Shore of Eternity”, in collaborazione con il DJ palestinese Sama’ Abdulhadi, che chiude “The Atlas Underground Fire”.

Alla domanda su come mantenere la coerenza artistica in un album solista pieno di ospiti di stili così diversi, Morello chiarisce che l’intenzione era di lavorare in modo collaborativo, e non di agire in modo autoritario per imporre le sue idee. “Questo è un disco solista in cui c’è una visione globale dei collaboratori”, spiega. “La mia chitarra serve da guida in ognuno dei brani. Allo stesso tempo, è un lavoro di collaborazione in cui ogni canzone dipende esclusivamente dalla chimica tra me e l’artista con cui sto lavorando”, aggiunge.

Figlio della storica Mary Morello e del diplomatico Ngethe Njoroge (che divenne ambasciatore del Kenya all’ONU), Tom Morello è laureato in Scienze Politiche all’Università di Harvard e rimane un attivista impegnato nel sociale – il che è chiaro dalla maglietta che indossa durante l’intervista, con la bandiera antifascista stampata sopra. Nella sua ultima visita in Brasile, Morello ha fatto molto scalpore quando ha esposto le parole “Fora Temer” sul retro della sua chitarra e si è informato sulla morte di Marielle Franco, consigliere di Rio nel 2018.

Definendosi un “internazionalista” – qualcuno interessato alla politica non solo dove vive, ma a livello globale – ammette di non essere pienamente consapevole della situazione che il Brasile sta attraversando nel 2021. “Ma so che c’è un movimento simile che si sta sviluppando in Brasile, negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei”, riflette, riferendosi all’onda ultraconservatrice che ha eletto nomi come Jair Bolsonaro, Donald Trump e Boris Johnson. “Per questi uomini, il problema non è mai l’oppressione e lo sfruttamento promosso dal capitalismo, ma i messicani, i musulmani, la sinistra… Il modo di lottare contro questo è dare esempi contrari a quelli che danno loro, e io cerco di farlo attraverso la musica”.

Durante la conversazione, Morello ha ricordato grandi momenti della sua carriera e l’opportunità di lavorare accanto a talenti come Zack de la Rocha (nei Rage Against the Machine) e Chris Cornell (negli Audioslave). I ricordi di quest’ultimo, scomparso nel 2017, suscitano ancora le emozioni del chitarrista. “Per tutto il tempo che ho lavorato con Chris, non ho mai smesso di essere un suo fan”, si scioglie.

Per Morello, i Soundgarden hanno portato più intelligenza al suono pesante. “Quei dischi cambiarono il rock n’ roll e portarono un contenuto poetico e intellettuale mescolato a riff in stile Black Sabbath in un modo senza precedenti. Chris ha fatto sì che i ragazzi intelligenti a cui piace l’heavy metal pensassero, ‘ehi, ora abbiamo una band per noi'”, dice.

Quattro anni dopo la morte del cantante dopo uno show dei Soundgarden a Detroit, la ferita non è ancora guarita. “Non c’è un giorno in cui non mi senta devastato dalla sua partenza. Non l’ho mai superato. È ancora orribile ogni giorno. Sono grato di aver fatto musica con lui, che quella musica esiste ancora e vivrà per generazioni. Ma è ancora qualcosa che mi perseguita in modo molto forte”.

“The Atlas Underground Fire” sfoggia la produzione di Bloody Beetroots, Zakk Cervini, Kill Dave e Jon Levine, tra gli altri. L’album è disponibile su tutte le principali piattaforme musicali.

