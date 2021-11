“The Hardest Cut” è l’ennesimo centro degli Spoon

Pezzone – e non poteva essere altrimenti – il nuovo degli Spoon, “The Hardest Cut”.

Rimandato già un paio di volte per colpa della pandemia, il decimo album dei texani capitanati dal chitarrista e vocalist Britt Daniel e il batterista Jim Eno vedrà la luce l’11 Febbraio 2022.

“Lucifer In The Sofa” esce su Matador e abbraccia la causa del rock’n’roll più crudo e selvaggio, avvalendosi della collaborazione di Mark Rankin (Queens Of The Stone Age) e Justin Raisen, produttore di “Heaven To A Tortured Mind” di Yves Tumor – il miglior disco del 2020 per Kalporz.

Io vorrei che uscisse domani.

Ma il personaggio al minuto due del video, non sembra anche a voi Michael Douglas?