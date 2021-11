L’agenda dei Live della settimana (#45, 2021)

I Fontaines DC a Parma sono l’evento catalizzatore di una settimana azzoppata in principio dalla nuova cancellazione del tour dei Black Country New Road. Siamo ancora lontani purtroppo dalla normalità (e regolarità) in ambito dei concerti dal vivo.

Giovedì 4 Novembre – BRAD MEHLDAU TRIO, Auditorium Parco Della Musica, Roma

Dal successo di critica come band leader alla maggiore esposizione internazionale al fianco di Pat Metheny e Joshua Redman, Brad Mehldau continua a raccogliere numerosi premi e ammirazione da parte dei puristi del jazz e non, viste le brillanti rese di canzoni di Radiohead, Paul Simon, Gershwin e Nick Drake, accanto al respiro in continua evoluzione delle sue composizioni originali.

Line Up: Brad Mehldau, pianoforte; Larry Grenadier, contrabbasso; Jeff Ballard, Batteria

Venerdì 5 Novembre – EMMA NOLDE + GENERIC ANIMAL, Bronson, Ravenna

Biglia unisce due tra i più promettenti artisti italiani: Emma Nolde e Generic Animal.

La prima – giovanissima polistrumentista e cantautrice toscana – si è ritrovata catapultata nelle prime pagine dei giornali italiani grazie a “Toccaterra”, l’album d’esordio pubblicato da Woodworm, tra elettronica, indie folk, nuovo cantautorato, pop influenzato da sonorità moderne e narrazioni fortemente intime e personali. Generic Animal, moniker di Luca Galizia, ha già alle spalle la collaborazione con La Tempesta Dischi per una canzone d’autore mista a trap, musica di difficile definizione, liquida e colorata, un pop lo-fi che attraversa età, generi e sentimenti.

Sabato 6 Novembre – FONTAINES DC, Teatro Regio, Parma

Unica data italiana del 2021 per la band dublinese! Il secondo album “A Hero’s Death”, pubblicato il 31 luglio 2020 su Partisan Records, ha ricevuto il plauso generale dalla critica, posizionandosi in vetta alle classifiche dei migliori album del 2020 e ricevendo una nomination ai Grammy Award 2021 nella categoria Best Rock Album. Chiudono la splendida tre giorni del Barezzi Festival, in cui si esibiranno anche Carmen Consoli e Iosonouncane.

Domenica 7 Novembre – STUDIO MURENA, Monk Club, Roma

Il 7 Novembre si svolge a Roma il No Jazz Party con 3 concerti in un’unica location: il Monk.

The Tangram h 12; La Batteria h 17; Studio Murena h 21.

Studio: uno spazio dove creare, ma anche la prima persona singolare del verbo studiare. Murena, un pesce che si nasconde fra le rocce, laddove filtra poca luce. Nasce dall’unione di queste due parole il nome di questo gruppo di cinque studenti di Conservatorio, perlustratori dei fondali marini del jazz, a cui si è infine aggiunto l’MC Carma, un rapper con la voce da granchio che si porta sempre dietro la sua conchiglia. Milano così trova i propri Yussef Kamaal, Kamasi Washington o Bad Bad Not Good, alfieri internazionali di un suono che ha saputo ritrovare contemporaneità.

