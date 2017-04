[Contest] Vinci due biglietti per TimeShift Bologna: Eschaton + Stanislav Tolkachev + Dj Pete

Si avvicina la chiusura della stagione di Timeshift Bologna: il 24 aprile andrà infatti in scena l’ultima serata della rassegna dedicata alla migliore elettronica internazionale. La line-up in programma brilla di un fascino oscuro: a Zona Roveri si esibiranno gli Eschaton, Stanislav Tolkachev e DJ Pete.

Avete tempo fino alle 12 di sabato 23 aprile.

Il progetto Eschaton nasce nel 2014 dall’incontro del duo canadese Orphx e del tedesco Micheal Wollenhaupt, aka Ancient Methods.

Gli Orphx militano nella scena techno industrial da più di 20 anni, con uno stile che unisce noise assordante e ritmiche spezzate e ipnotiche; stile che trova piena espressione nel loro live act che combina software, macchine analogiche e sintetizzatori modulari. Saranno accompagnati per l’occasione da Ancient Methods – che chiuderà la stagione di TimeShift dopo averla aperta lo scorso settembre con il suo dj set in assolo – con il suo immaginario oscuro e primordiale.

Stanislav Tolkachev, eccentrico producer e fotografo ucraino, nonostante la giovane età è già un personaggio di culto. Con il suo atteggiamento punk, le sue produzioni grezze e oscure, i suoi ritmi sincopati, Tolkachev si è fatto strada sulla scena attraverso release su label storiche, a partire dall’italiana M_REC, passando da Modularz, finendo su Semantica e Mord.

DJ Pete, testimone oculare della Berlino degli “inizi”, è uno dei protagonisti della nascita e distribuzione fisica della musica techno dagli anni 90 in poi, con il suo importantissimo lavoro nel tempio del vinile Hardwax che l’ha trasformato da consumatore a vero e proprio artista.

I suoi dj set sono un condensato di 20 anni di studio e lunga ricerca musicale con un occhio di riguardo verso le nuove produzioni fra techno industrial, house, electro, classic US techno. Sarà affidato a lui il compito di concludere con un allungo verso l’alba la nottata del 24 aprile.