[Première] Il Peggio E’ Passato, ecco il video di “Corse Ad Ostacoli”

Abbiamo già ospitato l’anteprima del video di “Lo So, Lo So” del trio emiliano de Il Peggio E’ Passato, perché è una band che ci piace. E’ giusto pertanto seguirla anche oltre, e quindi oggi con piacere pubblichiamo anche la première di Corse Ad Ostacoli, il secondo singolo della band. Noi pensavamo che fosse una band pop, ma questa canzone è lunga quasi 7 minuti!

Il brano è una sincera ed ingenua riflessione sullo scorrere del tempo, una densa ballata quasi psichedelica che deflagra in un finale liberatorio. A corredo il videoclip d’animazione porta la firma di Lorenzo Guarenghi.

Questa la presentazione ad opera della band e del regista:

Corse Ad Ostacoli parla della difficoltà di crescere e del disagio di invecchiare, concetti che Michele esprime in un appassionato testo autobiografico ed impressionista: “con entusiasmi illeciti e fuochi sempre accesi saluterò segnali di miglioramento”.

Lorenzo Guarenghi presenta così il concept del video :

“Corse ad ostacoli è una canzone delicata in cui Michele confessa a suo modo la propria difficoltà nell’invecchiare – lui lo chiama il suo invecchiare maldestro e scorretto, ma in realtà è un senso di smarrimento ingenuo di fronte alle cose che ineluttabilmente cambiano. L’uomo-cervo è pertanto lo stesso Michele, che si destreggia in un contesto urbano metropolitano ad alto tasso di inquinamento atmosferico e spirituale, circondato da uomini-palombaro senza missione ed agitato dal ricordo di una purezza adolescenziale che mira ardentemente ritrovare. Si sente fuori posto, il nostro uomo-cervo, e dopo tanto vagare si allontana, ricongiungendosi alla natura in un finale liberatorio che lo vede perdere la sua parte di sembianze umane per tornare completamente cervo a riunirsi con i suoi simili. Ora è in pace finalmente e galoppa per le piane e le foreste del nostro improbabile immaginario”.

CREDITI VIDEO

Il videoclip di Corse Ad Ostacoli è stato diretto, disegnato ed animato da Lorenzo Guarenghi.

Foto Band Emiliano Zampella.

IL PEGGIO è PASSATO: Michele Zilioli (Voce); Simone Vaccari (Chitarra, cori); Francesca Pesci (Sintetizzatori, pianoforte, voci, batterie)

https://www.facebook.com/ ilpeggioepassato

https://www.instagram.com/ ilpeggioepassatomusic

https://www.youtube.com/ channel/ UC6RwmA3WLfS0544eY4Ym7eA

Etichetta: Dischi Soviet Studio

Ufficio Stampa: Dischi Soviet Studio info@dischisovietstudio.it

https://www. dischisovietstudio.it