Noga Erez a marzo in Italia

Noga Erez suonerà in Italia il 10 Marzo al Santeria Toscana 31 di Milano.

L’artista israeliana è cresciuta a Cesarea e ha studiato composizione a Gerusalemme presso la Academy of Music and Dance. Nel 2017 viene inclusa nella lista 30 Under 30 di Forbes Israel e nello stesso anno esce il suo primo album “Off The Radar”.

Nel 2021 esce “Kids” il suo secondo album, scritto assieme al suo partner creativo e compagno di vita Ori Rousso, una reazione artistica nei confronti del mondo in cui viviamo.

I biglietti saranno in vendita dal 18 novembre alle ore 12 su DICE

Info e prevendite: DNA Concerti