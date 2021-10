L’agenda dei Live della settimana (#44, 2021)

In agenda questa settimana: l’atteso ritorno del duo norvegese punta di diamante del New Acoustic Movement, la prima data del tour di Carmen Consoli, i grandi ospiti di JazzMi (un festival itinerante!) e la crème del punk-rock per il vostro Halloween.

Martedì 26 Ottobre – Kings Of Convenience, Teatro Metropolitan, Catania

“Peace or Love”, l’ultimo album dei Kings of Convenience uscito per Polydor lo scorso 18 Giugno, rappresenta il sound di due vecchi amici che esplorano l’ultima fase della loro vita insieme e trovano nuovi modi per catturare quella magia inafferrabile. Registrato in cinque anni in cinque città diverse, le unidici nuove canzoni raccontano la vita e l’amore con la tipica bellezza seducente, la purezza e la chiarezza emotiva che ci si aspetta da Eirik Glambeck Boe e Erlend Oye.

Giovedì 28 Ottobre – Chris Brokaw + Marta Dei Grandi, Circolo della Musica, Rivoli (To)

Chris Brokaw fa il suo esordio nel circuito rock underground di New York alla guida dei Codeine. Agli inizi degli anni novanta si trasferisce a Boston, dove prosegue il percorso musicale (insieme a Thalia Zedek) con una band destinata a divenire oggetto di culto: i Come. Dopo la fine del progetto nel 1999, Chris prosegue nelle sue numerose collaborazioni e avvia la propria carriera solista.

Marta Del Grandi è una cantautrice italiana con un’impeccabile preparazione musicale e una solida formazione artistica. Nel 2021 ha firmato per Fire Records e ha pubblicato la sua traccia di debutto, “Taller than his shadow”, scritta in origine per il film “Radical Landscapes” di Elettra Fiumi. Preceduto dai singoli “Amethyst” e “Shy Heart”, l’album “Until We Fossilize” uscirà il 5 novembre.

Venerdì 29 Ottobre – Carmen Consoli, Teatro Lyrick, Assisi (PG)

La data zero del lungo tour teatrale di Carmen Consoli, fresca di pubblicazione di “Volevo Fare La Rockstar”, è Assisi. “Mentre i giorni passano, accompagnati dalle note del nuovo disco, sembra tornare piano piano anche la bellezza. E per lanciare il cuore oltre tutti gli ostacoli che da mesi ci mettono alla prova, voglio iniziare a parlare di futuro. Torneremo a stare insieme e lo faremo nei teatri, che sono il posto che abbiamo scelto per presentarvi il nuovo lavoro, il luogo ideale per coglierne le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé e che uno spazio così può valorizzare a pieno. In questo tempo, nel quale ci vengono richiesti sacrifici e coraggio, proviamo anche a costruire percorsi di bellezza e di musica.

In fondo da sempre io volevo fare la rockstar”.

Sabato 30 Ottobre – Moses Boyd, Triennale Milano Teatro, Milano

Moses Boyd è appena trentenne (classe 1991), ma possiede la maturità stilistica dei grandi del jazz contemporaneo. Batterista, compositore, produttore e musicista elettronico Moses si è già aggiudicato il prestigioso “The London Born Winner” del MOBO Awards nel 2015 per il “Best jazz act”, oltre ad altri importanti riconoscimenti come la nomination ai “Young jazz musician of the year” per il Worshipful Company of Music nel 2014 e “The John Peel” al Play more Jazz Award del 2016. Sul palco di Triennale Milano Teatro presenterà il suo disco d’esordio “Dark Matter”.

Domenica 31 Ottobre – The Manges + L’Esperimento del Dr. K, Skaletta Rock Club, La Spezia

Apertura ore 18, Inizio Concerti ore 21.30

The Manges (Local Punk-Rock)

L’esperimento del Dr.K (Horror Punk da Genova)

Entrambi i gruppi sono stati inseriti in “A Guide To The Punk Scene in Italy” di Bandcamp.

Dj Set Franz Barcella (Wild Honey Records)

Ingresso Euro 5.00 con tessera ARCI e Green Pass.