La Top 7 della settimana (#40, 2021)

Notizie e tracce dalla fine di settembre e dalla fine del mondo.

7. I Converge e Chelsea Wolfe annunciano un album insieme

Intitolato “Bloodmoon: I”, l’album è in arrivo il 19 novembre per Epitaph Records e nasce dal desiderio di “fare qualcosa di più grande della solita musica dei Converge con quattro strumenti”, secondo il cantante Jacob Bannon. Ambizione confermata dal singolo pubblicato in anteprima “Blood Moon” dal cupo arrangiamento cinematografico e dai passaggi vocali inquietanti di Bannon e Wolfe.

6. Martha Skye Murphy ritorna con “Stuck”

La musicista londinese Martha Skye Murphy ha condiviso il suo ultimo singolo “Stuck” tramite il web magazine inglese The Quietus. Il brano ruota intorno al logorante tema delle relazioni online ed è prodotto dal musicista Ethan P. Flynn che abbiamo già visto questa estate in collaborazione con i Black Country, New Road. “Stuck” è la seconda canzone di un trittico dream-pop che include anche la bellissima “Found Out”, uscita questo giugno. L’artwork per entrambe le tracce è stato ideato dalla sorella e collaboratrice Ceidra Moon Murphy.

5. Circuit des Yeux dalla fine del mondo

Mancano poche settimane al nuovo album di Circuit des Yeux “–io”. Dopo “Dogma” e “Sculpting The Exodus”, Haley Fohr condivide “Vanishing”, un’altra traccia di portata cinematografica, con archi penetranti e un ritornello caotico ed esplosivo. “Vanishing” racconta della nostra tragica elaborazione del cambiamento climatico attraverso quattro personaggi: Lemonade Lady, l’ottimista evasiva che non è pronta a riconoscere la catastrofe; Il prepper ansioso, pronto al peggio e isolato dalla paura; The Mortal Sufferer, spazzato via in un campo e prova del fatto che noi esseri corporei siamo per volere del nostro ambiente; e Worm Girl che personifica la consapevolezza stoica della decomposizione di tutto ciò che è caduco e umano.

4. Il lieve ritorno di Holy Other

Il produttore britannico Holy Other torna con “Lieve”, la title track per il suo prossimo album in uscita il 19 novembre. “Lieve” è il primo progetto di Holy Other da “Held” del 2012 ed è descritto dal produttore elettronico come “un album sul concetto di L(i)eaving, ovvero fare i conti con il passato e provare a vivere nel presente”. Registrato durante il lockdown nel nord-ovest dell’Inghilterra, l’album è emerso dal soggiorno di Holy Other al Bidston Observatory on the Wirral, uno spazio cavernoso costruito con cupole di legno che ha ispirato il disco. Nell’album sono presenti anche la voce di Sian O’Gorman del coro ambient-drone NYX, il violino di Simmy Singh e il sassofono di Daniel Thorne.

3. Notizie dal Pianeta Arca

La musicista venezuelana ha pubblicato “Incendio”, il suo primo singolo dall’EP “Madre” uscito a inizio 2021 e l’album “KiCk i” del 2020. Il brano è parte della promozione di un evento in collaborazione con Weirdcore per raccogliere fondi per la Casa Marcella, un rifugio temporaneo dedicato a garantire uno spazio sicuro alle vittime di violenza e discriminazione trans e non binarie in Italia. La copertina di “Incendio” è stata ideata da Frederik Heyman, regista che ha lavorato con Arca nel video di “Nonbinary”.

2. Sega Bodega e il suo angelo custode

Dopo essere tornato con “Only Seeing God When I Come” all’inizio di settembre, Sega Bodega pubblica la romantica “Angel On My Shoulder”. Torniamo a parlare di Arca però, i due brani sono infatti parte del nuovo album “Romeo”, in uscita il 12 novembre per la sua etichetta NUXXE, che conterrà una collaborazione con la musicista venezuelana e Charlotte Gainsbourg.

1. Grimes interrompe la costruzione di una comune lesbica nello spazio per pubblicare “LOVE”

Abbiamo tutti sentito della rottura fra Grimes e Elon Musk, di come avrebbero entrambi preso custodia congiunta di “Europa”, un satellite naturale di Giove dove Grimes costruirà una “comune lesbica intergalattica” – qualsiasi cosa significhi, sia chiaro. Scherzi a parte, l’episodio è di una certa portata e Grimes ha deciso di elaborarlo nel miglior modo possibile: con un nuovo brano e un sincero post su instagram. “Ho scritto e prodotto questa canzone in risposta a tutta l’invasione della privacy, la cattiva stampa, l’odio online e le molestie da parte dei paparazzi di cui ho fatto esperienza questa settimana” scrive Grimes a proposito di “LOVE” e mentre fatichiamo a credere che la canzone farà parte del suo prossimo disco (un concept album su una storia d’amore saffica fra due intelligenze artificiali), sicuramente è garanzia del fatto che il suo bizzarro senso dell’umorismo non la abbandonerà nei progetti futuri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ☘︎࿎ (@grimes)

(Viviana D’Alessandro)

Foto in evidenza di LaPresse