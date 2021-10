Il Tenax festeggia 40 anni e riparte a ballare

A pochi giorni dal festeggiamento (virtuale) del suo 40° compleanno il Tenax annuncia la sua riapertura e dopo quasi 20 mesi di chiusura riapre i battenti. Ospitiamo quindi volentieri, anche per fare gli auguri per il compimento dei 40 anni di attività, il comunicato stampa della storica discoteca fiorentina:

La serata di ripartenza è prevista per sabato 16 ottobre con Nobody’s Perfect, uno dei brand più longevi della celebre discoteca fiorentina che ha da poco compiuto 40 anni.

Dato che la capienza, come da provvedimento governativo, è limitata al 50%, al Tenax potranno accedere soltanto 500 persone. Di conseguenza, per cercare di soddisfare la richiesta della sua clientela, in vista del weekend, il Tenax propone due appuntamenti con i suoi djs resident.

Il primo è fissato per sabato 16 e vede in consolle Alex Neri, Philipp e Cole, il secondo è invece previsto nel pomeriggio di domenica 17 ottobre e presenta in line up Francesco Farfa, Mannie, Matteo Zarcone aka Zee, oltre ai sopracitati Philipp e Cole.

Al Club, dove saranno garantite tutte le norme di sicurezza anti Covid-19, si accede solo con il green pass e solo se si è maggiorenni. Sarà obbligatorio indossare la mascherina, fatta eccezione per la pista da ballo.

Quella del Tenax, in particolare nei prossimi mesi, sarà una riapertura all’insegna della valorizzazione della sua scuderia di djs resident. “L’entusiasmo per la riapertura è alle stelle” – affermano i soci del Tenax Roberto Nistri, Sandro Coragli, Jacopo Monini, Alex Neri e Marco Mannini – ma in questa fase preferiamo procedere per gradi, valorizzando il nostro patrimonio. Riportare il nostro pubblico a ballare anche la domenica pomeriggio è una bella sfida, ma era forse l’unico modo per cercare di accontentare tutti in questa prima fase di capienza al 50%. Naturalmente l’auspicio è che il limite venga ricalibrato appena la situazione sanitaria lo consentirà”.

Il biglietto di ingresso al Tenax per questo primo weekend di riapertura è acquistabile sulla piattaforma dice.fm all’indirizzo https://link.dice.fm/tenax29

La riapertura del celebre locale di via Pratese arriva a pochi giorni dai festeggiamenti (virtuali) dei suoi 40 anni. Una storia scolpita sul muro di ingresso del Tenax che ha visto esibirsi sul suo palco artisti del calibro di Franco Battiato, Radiohead, Daft Punk, Ben Harper, Virgin Prunes, Talk Talk, Grace Jones, Spandau Ballet, Visage, Bauhaus, Psychedelic Furs, New Order Sisters of Mercy, e big dell’elettronica come Bob Sinclair, Carl Cox, Dimitri From Paris, Sven Vath, St Germain, The Chemical Brothers, Adam Beyer, Ricardo Villalobos, Nina Kravitz, Peggy Gou, Chris Liebing, Alex Neri, Marco Faraone, Francesco Farfa, solo per citarne una piccolissima parte.

foto in home di Fabrizio Azzarri

foto qui sopra di Luca Bergomi