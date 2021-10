Henford, le 7 canzoni che hanno ispirato il duo italo-danese

A fine giugno 2021 è uscito “Bright Side”, il singolo d’esordio di Henford, nuovo progetto del musicista e producer Federico Cerati (già nella band dei Caveleon) con la collaborazione della cantante italo-danese Niah Steiner. Un nuovo capitolo per la scena underground milanese che si arricchisce di venature trip hop, ambient e influenze che sono gli stessi Henford a raccontarci in una top 7 di canzoni che li hanno ispirati.

Senza dimenticarci che lo scorso 15 settembre è stata pubblicata anche “Sinking”, il nuovo secondo singolo di Henford.

“Heroist” – Apparat

Apparat per me è un artista di riferimento oltre che uno dei miei ascolti preferiti, e ho scelto questa sua traccia per l’energia che evoca. La bassline aggressiva si unisce a percussioni incalzanti e ad un ambiente sonoro misterioso, ma allo stesso tempo rigenerante. Un sound originale che ipnotizza accompagnato dalla sua voce leggera, che ti trasporta lungo questo viaggio.

“Neighbourhood” – WhoMadeWho

Questo brano mi suscita grande emozione, e cambia sempre a seconda dello stato d’animo con cui la ascolto. La melodia della sua voce, insieme alle sue armonizzazioni, tocca le corde più profonde, mentre la base ti spinge avanti come un motore che non si ferma mai. Questa traccia è la migliore compagna di innumerevoli viaggi in macchina!

“Dust It Off” – The Do

Un brano minimale ma evocativo. Una voce ed un arpeggio che si accompagnano in questo crescendo continuo. Un brano semplicemente magico.

“A Drifting Up” – Jon Hopkins

Questa traccia è un parco giochi per le orecchie! Amo perdermi tra i mille dettagli sonori, lasciarmi ipnotizzare dalla ritmica che si trascina costante, mentre attorno ad essa si evolve e cresce un mondo di suoni. Penso che il modo con cui Jon Hopkins unisce il pianoforte alla musica elettronica sia unico, e per me è sempre fonte di grande ispirazione, oltre che di puro godimento.

“Underwaterfall” – Bearcubs

Quando l’ho ascoltata per la prima volta avrei scommesso che questo brano fosse di James Blake, ma nonostante si avvicini parecchio al suo stile mi sbagliavo! Amo la minimalità di questa traccia che mi aiuta sempre a ricordare che “less is more”. La scelta dei suoni è semplice ma perfetta, e il ritmo originale accompagnato da suoni organici e naturali ti fa muovere.

“Battas” – Mazde (feat. Lissa)

Questa traccia è tra i miei ascolti preferiti da molto tempo, e penso sia unica nel suo genere. Mi faccio trasportare dall’armonia dell’elettronica del ritornello che si accompagna alla perfezione con un ritmo groovy, mentre le keys e la voce nelle strofe creano un mood unico che non muore mai! La struttura e il rapporto tra voce e base che c’è in questo brano è per me di grande ispirazione.

“Ghostmother” – Moderat

Volevo trovare il modo di mettere di nuovo Apparat in questo elenco e ci sono riuscito con un brano di Moderat (ovvero Apparat + Modselektor)! La loro collaborazione per me è il massimo, sono riusciti a creare un genere unico, un’elettronica originale che unisce sonorità dancefloor con un mood più suggestivo e di grande ispirazione.

Biografia:

Henford, pseudonimo di Federico Cerati, è un musicista polivalente, pianista, compositore, sound designer e produttore con base a Milano. Lavora inizialmente come compositore di musica per immagini, passione che è tuttora fonte di ispirazione per la sua musica, per poi esordire in ambito discografico nel 2018 con la band milanese Caveleon (attualmente sotto l’etichetta Costello’s Records) ed esibendosi in decine di live performances su diversi palchi italiani tra cui Magnolia, Monk, Santeria, Bloom.

Nel 2020 si dedica alla realizzazione del suo primo progetto discografico sotto lo pseudonimo Henford, e lo stesso anno conosce Niah Steiner, cantante italo-danese con la quale collabora per la realizzazione del primo singolo “Bright Side”. La sua musica, in bilico tra elettronica, ambient e IDM, unisce sonorità elettroniche ad elementi acustici.

www.henfordmusic.com/

www.instagram.com/henfordmusic/

www.instagram.com/niahsteinermusic/