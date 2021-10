I Calexico tornano in Italia nel 2022

Il disco del 2018 “The Thread That Keeps Us” ha segnato la posizione in classifica più alta raggiunta della band e ha ottenuto ottime recensioni sia negli Stati Uniti che all’estero, mentre a dicembre 2020 è uscito “Seasonal Shift”, il loro undicesimo album in studio.

Loro sono i Calexico, che non hanno bisogno di presentazioni e che nel 2022 torneranno in Italia per 2 date:

26 APRILE 2022 – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SINOPOLI)

27 APRILE 2022 – MILANO – ALCATRAZ

I biglietti per i concerti saranno disponibili sui principali circuiti di prevendita da venerdì 8 ottobre.