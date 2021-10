[Scream&Yell] Papisa e HAEMA: quando il Brasile incontra il Portogallo

Un invito del ricercatore musicale portoghese André Gomes a unire artisti brasiliani e portoghesi per comporre insieme ha portato Papisa (BR) e il duo HAEMA (PT), formato da Susana Nunes e Diana Cangueiro, sulla stessa strada. Il risultato è la canzone e il videoclip “Fortuna”, realizzati da mani diverse tra i due paesi e che si sviluppano in opere complementari.

I testi di “Fortuna”, di Rita Oliva – la creatrice di Papisa – e Susana, portano un po’ dell’atmosfera che permea “Fenda”, l’ultimo album di Papisa, di precarietà e accettazione dei risultati, senza possesso o attaccamento: “Ha un po’ di caos e disagio e la sensazione di liberazione da ciò che ci imprigiona, andando più verso il centro delle cose, verso ciò che è essenziale“, rivela Papisa. Il verso che apre il brano è di Cecilia Gallindo, l’amica di Susana che ha finito per filmare e apparire anche nella clip. “È venuto fuori da un progetto che stavo facendo sulla casa e l’intimità. Ho intervistato diversi amici sul divano della mia vecchia casa, a Lisbona, e lei ha portato questo discorso potente e liberatorio”, dice Susana.

La costruzione del suono, fatta a distanza tra scambi di idee, audio e progetti sul programma Ableton Live, presenta strati che si evolvono progressivamente in un’esperienza musicale coinvolgente che ricorda le composizioni dell’audace perla della musica popolare brasiliana Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli, Toninho Horta (1973). Un processo compositivo fatto quasi interamente a distanza potrebbe essere complicato, ma per HAEMA “la musica veniva progressivamente costruita e prendeva forma in modo naturale: un po’ come qualcuno che cammina in una foresta, scoprendo nuovi elementi lungo la strada”.

Dopo aver finalizzato a distanza la canzone, gli artisti si sono incontrati faccia a faccia in Portogallo, dove hanno registrato il video musicale, girato nelle vaste montagne di Sintra vicino a Lisbona. Il paesaggio intensamente vegetato evoca un immaginario mistico e sottile. Il processo di ripresa è stato condiviso e collettivo, “con tutti che davano idee e facevano tutto il possibile per far girare le cose”, dice Papisa, e contato con la partecipazione di Juli Baldi e Cecilia Gallindo. Dopo molto tempo con il materiale inedito immagazzinato, nel 2021 Gabriel Rolim si è occupato dell’editing del clip e diede il tono all’uscita audiovisiva, spingendo Papisa e HAEMA a soffiare “Fortuna” ai quattro venti. Qui sotto, potete guardare la clip e leggere una rapida chiacchierata con gli artisti!

Com’è stato l’incontro tra voi – dalla parte digitale, quando avete prodotto il singolo, al contatto fisico in Portogallo, per registrare la clip?

Papisa: La produzione è stata un processo naturale, nonostante fossimo lontani un oceano. Ci siamo scambiati alcune e-mail, poi degli audio su WhatsApp per delineare le prime idee, e abbiamo alternato il progetto della canzone da produrre. Ci siamo incontrati di persona il giorno prima della registrazione della clip. Stavo andando in Spagna e ho deciso di passare qualche giorno in Portogallo per incontrarci e registrare il video. Ho soggiornato a casa di Susana durante una visita in Portogallo. Abbiamo passato la notte a rifinire la sceneggiatura e gli elementi che sarebbero apparsi, e il giorno dopo abbiamo girato tra amici, è stato un processo rilassato e divertente.



Quali ispirazioni e riferimenti sono stati scambiati tra voi durante il processo di creazione e produzione di “Fortuna”?

HAEMA: La nostra musica e quella di Papisa avevano già diversi ponti musicali e un tipo di approccio simile. Parliamo di donne e musica di processi, cicli e incroci, come Jenny Hval e Fiona Apple, ma anche James Blake e boards of canada. Si è rivelato un luogo di condivisione molto vario. Abbiamo parlato di cultura celtica, di realtà e dimensioni diverse, ci siamo scambiati melodie di sogni e testi di magia e immensità.

Come vedi l’attuale scena portoghese, Papisa?

Papisa: So che c’è molta roba nuova che esce dal Portogallo, ma devo confessare che quello che ancora mi viene in mente quando penso al paese è il fado portoghese, che penso sia bellissimo. Sono un fan del lavoro di Haema, penso che sia un suono molto raffinato e moderno. Ho conosciuto la band Paus qualche anno fa, hanno fatto collaborazioni con artisti brasiliani (Maria Beraldo, Dinho dei Boogarins e Edgar, se non sbaglio) e questo ha aiutato il loro nome ad essere notato qui. Penso che abbiamo un grande potenziale di connessione con il linguaggio comune, e le imprese aiutano a creare quel ponte.

E tu, HAEMA, come vedi l’attuale scena brasiliana?

HAEMA: La lingua crea il ponte più evidente, che esiste dai tempi di MPB e/o Tropicália, ma in realtà sentiamo una relazione molto stretta e riverberante con l’attuale scena brasiliana. C’è un’effervescenza latente nella musica che viene dall’altra parte dell’Atlantico, musicisti incredibili che percorrono sentieri inesplorati. Per fortuna, ci sono molti musicisti che vengono in Portogallo e si fermano anche per lunghi periodi, quindi è sempre più facile stare al passo con quello che succede. Boogarins, Tim Bernardes, Maria Beraldo, Aiyé, Carne Doce, Castello Branco e Letrux sono alcuni degli spettacoli che ricordo di aver visto qui. Lentamente si stanno creando più collaborazioni tra gruppi portoghesi e brasiliani.

(Marcelo Costa)

