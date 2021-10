Esce oggi “Far In”, il nuovo album di Helado Negro

Esce oggi a distanza di oltre due anni dall’ottimo This Is How You Smile, che fu pubblicato nel marzo 2019, Far In, settimo disco del progetto musicale di Roberto Carlos Lange, meglio noto come Helado Negro, musicista nato in Florida che aveva esordito nel 2009 per la Asthmatic Kitty con Awe Owe.

Far In, come già detto, segue dopo due anni e mezzo il celebrato This Is How You Smile. Si tratta del primo album che l’autore pubblica con la 4AD e il suo settimo album in studio. A giugno era stato diffuso il singolo “Gemini and Leo”, un electro-pop piacevole e ritmato, molto affascinante e sapientemente prodotto e arrangiato. Qualche settimana fa era stato pubblicato anche il singolo “La Naranja”, di cui è stato diffuso poi l’interessante videoclip.