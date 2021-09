[#tbt] Children on covers

E’ di poco tempo fa la notizia i membri superstiti dei Nirvana venivano denunciati dal più famoso bambino subacqueo del mondo a causa delle nudità esposte sulla copertina di Nevermind, ho pensato a quali altre copertine hanno come soggetto minorenni.

La prima che mi è venuta in mente è quella con il ragazzino con le mani in faccia e il maglione rosso dell’esordio dei Placebo del 1996. David Fox, allora dodicenne, li denunciò nel 2012 perché, a parte essere stata usata senza permesso, la foto gli creò molti problemi, primo fra questi il bullismo che dovette subire a scuola. La foto fu scattata dal cugino, fotografo professionista, e poi data ai Placebo che dopo qualche mese la usarono per il loro album di esordio. Fu ‘pagato’ con delle barrette di cioccolato.

Nulla si sa di ufficiale su come sia proseguita l’azione legale.

Altro ragazzino famoso, suo malgrado, è quello ritratto da Hugo McGuinness sulla copertina di Boy(1980), di War(1983) e del Best of (1998) degli U2.

In questo caso Peter Rowen non ha avuto i problemi degli altri infatti da quegli scatti si è creato una carriera modello e fotografo, restando tra l’altro in contatto con Bono & The Edge. Il ‘contrappasso’ c’è stato quando Peter ha immortalato Bono & C. durante il famoso concerto allo Slane Castle del 2001: “La band non sapeva che ero lì ed ad un certo punto, Bono era sdraiato sul palco proprio di fronte a me, il che è stato piuttosto divertente. ” ha dichiarato.

Un altro esempio è la copertina di Bakesale, quinto album dei Sebadoh, la band di Lou Barlow. La cover vede il piccolo Lou alle prese con la tazza del gabinetto in uno scatto della madre.

Più intrigante è la storia della ragazzina che fuma in spiaggia di Green Mind dei Dinosaur Jr (1991). Joseph Szabo, il fotografo, ha raccontato:” ero a Jones Beach a New York, qualcuno mi aveva detto che se volevo trovare persone interessanti da fotografare dovevo andare là, ed eccola che appare con la sigaretta. Tempo di scattare due foto e abbassare lo sguardo per controllare la macchina e ‘Priscilla’ scompare: è rimasta sempre un mistero.”

Invece la foto delle bimbe di Siamese Dream degli Smashing Pumpkins fu scattata da Melodie McDaniel. Sono ritatte Ali Laenger e Lysandra Roberts ad una festa dove c’era anche la figlia della fotografa, vestite da fatine, nessuno strascico per loro tanto che per il venticinquesimo anniversario dell’album le due si sono reincontrate per rifarla!



Sorprendente invece è la posa di Morrissey per la cover di Years of Refusal (2009). Moz ha in braccio un bimbo che risulta essere Sebastien Pesel-Browne, figlio di Charlie Browne, assistente del tour manager di Morrissey. Per un personaggio come lui non è una situazione insolita. Piace immaginare che il tutto sia stato fatto a fini artistici visto che la foto è tecnicamente bellissima (eseguita da Jake Walters ), chissà se il piccolo Sebastien tra qualche anno ci ripenserà!