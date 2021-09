I New Candys di supporto ai Dandy Warhols e in tour europeo

Lo scorso 4 giugno è uscito il loro ultimo album, “Vyvyd”, da cui sono stati estratti diversi video musicali: loro sono gli italianissimi New Candys, nostra vecchia conoscenza e uno dei gruppi italiani più valorizzati all’estero.

Per quest’ultima fatica discografica (sono distribuiti in USA dalla Little Cloud Records) hanno infatti all’attivo una

sacco di riscontri: un’intervista per Beat Magazine, la canzone “Vyvyan Rising” è stata aggiunta a tre playlist editoriali di Spotify tra cui “Modern Psychedelia”, Haydon Spenceley di Under the Radar ha scritto che l’album “prende il meglio della psych e dello shoegaze, aggiunge un efficace ceppo di originalità di guida e capacità di scrivere canzoni, e lo riveste di una soddisfacente intensità” e infine il direttore musicale di KEXP, Don Yates, ha dichiarato che Vyvyd è “un solido set di shoegazer psych-rock con chitarre fuzzy, synth atmosferici, ritmi pesanti, voci distaccate e ritornelli ipnotici”,

La band ha annunciato 48 spettacoli a sostegno dell’album, tra l’Europa e il Regno Unito, che sono iniziati a luglio 2021 e che andranno fino a febbraio 2022, compresi i concerti come supporto dei Dandy Warhols. Una rarità per le band italiane, per di più in questo periodo difficile di ripresa. Bravi New Candys.