Una nuova soundtrack per Devonté Hynes

Devonté Hynes ha condiviso la soundtrack della serie HBO In Treatment. Hynes, più noto come Blood Orange, si occupa di colonne sonore per film e serie da molti anni: suoi, per esempio, lo score del film Palo Alto (2014) e della celebre serie We Are Who We Are di Luca Guadagnino.

Hynes ha di recente collaborato con Mikky Blanco per un brano contenuto nell’ultimo mini-album di quest’ultimo, Broken Hearts & Beauty Sleep. Negli ultimi anni si è occupato di numerosi progetti, alcuni dei quali piuttosto importanti, come lo score per la serie di Guadagnino già citata. Il suo ultimo album come Blood Orange è stato Angel Pulse, un mixtape uscito nel 2019.