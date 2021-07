In Puglia è di nuovo tempo di SPARKS Festival!

Il 27 e il 28 agosto vedrà finalmente la luce la VII edizione di SPARKS Festival, di cui siamo molto contenti di essere ancora una volta media partner.

Due giorni di musica contemporanea da vivere immersi nello scenario unico del Parco Grotte di Putignano (BA), nel cuore della Murgia barese, una delle zone più affascinanti e ricche di tradizioni della Puglia.

Le misure restrittive post-pandemia dell’estate del 2020 avevano costretto l’Associazione SPARKS a mettere in standby un’edizione già calibrata fin nei minimi dettagli. La promessa di rivedersi dodici mesi dopo diventa adesso realtà, con una manifestazione che si presenta in linea con l’identità di sempre del festival, puntando ad essere sicura e godibile per tutto il pubblico.

SPARKS Festival è sempre in missione verso nuovi mondi, alla ricerca di nuovi suoni, nuove forme di vita, nuovi stimoli. Push the tempo è il tema che caratterizza questa edizione, in linea con il concetto di forzare il tempo, ricercare, andare oltre. Come nel nastro del matematico Möbius, presente nell’artwork di questa edizione, dove il tempo è un’illusione e può essere piegato a favore di una visione della vita priva di costrizioni temporali e ideologiche.

Le due giornate si rivelano ricche di ospiti provenienti da tutto il mondo. Si parte venerdì 27 agosto con protagonista Gigi Masin, compositore italiano di culto, considerato sin dai suoi primi lavori risalenti agli anni ’80 un vero innovatore, capace di spaziare tra classica moderna, new age, balearic e ambient music, che presenterà dal vivo il suo ultimo album, “Calypso”, pubblicato dalla storica etichetta olandese R&S. Tra i protagonisti della giornata di sabato 28 agosto ci sono invece gli olandesi The Mauskovic Dance Band, gruppo che raccoglie l’eredità della musica psichedelica afro-latina anni ’70 e ’80, declinandola in chiave contemporanea e localizzandola nel crocevia di suoni e culture della loro città, Amsterdam. Assieme a loro sul palco Dengue Dengue Dengue, il progetto dei peruviani Felipe Salmon e Rafael Pereira, tra tropical bass, electro cumbia, sound futuristico e visual stupefacenti, e Khalab, alias Raffaele Costantino, produttore e DJ, ma anche voce radiofonica tra le più stimate del nostro paese, il cui lavoro di ricerca si innesta nel solco di una passione per i suoni black e per una visione afrofuturista della musica. Altri artisti verranno annunciati nelle prossime settimane a completare la lineup…

Nelle due giornate del festival accanto alla musica troveranno spazio altre esperienze artistiche, completando un’offerta che arricchisce lo spessore e amplifica la visione di SPARKS Festival, manifestazione che dal suo esordio si è distinta per la crescita costante e la specifica definizione identitaria, diventando sempre più un festival della creatività e delle arti contestualizzato con il genius loci del territorio. Tra queste esperienze si segnalano: il progetto site specific del fotografo Dino Frittoli, le installazioni artistiche a cura dello street-artist Bora e dell’artigiano Giuseppe Sportelli, l’area fumetto e letteratura a cura di Libreria Lik & Lak.

SPARKS Festival è organizzato dall’Associazione SPARKS, con il patrocinio della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano, ed ha tra i suoi partner: Bass Culture, IndieRocket Festival, Coopera, Radio JP, Libreria Lik & Lak. SPARKS Festival vuole celebrare anche il ricordo di una persona speciale: Andrea Mi, da sempre fondamentale nella definizione di traiettorie artistiche e visioni della manifestazione. La musica suonerà ancora più forte nel suo ricordo.

