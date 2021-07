[Première] Gli Stoop corrono veloci

Gli Stoop sono un’anomalia italiana: con classe e talento hanno sempre fatto uscire lavori interessanti, che sanno di humus internazionale, che mischiano con padronanza rock e blues in chiave indipendente.

Kalporz è dunque contenta di ospitare in anteprima questo loro comeback: esce in formato digitale il 9 luglio 2021 per Prismopaco Records RUN FASTER WHEN IT’S DARK, il loro 4° Lp.

Dopo l’Ep “#1 I SAW THEN I LOST YOU” uscito a febbraio, col quale venivano anticipati alcuni brani, ecco l’opera completa in attesa di una futura stampa in vinile. L’immagine di copertina è di Pietro Millenotti e l’artwork di Cesare Parmiggiani. L’album è stato prodotto, mixato e masterizzato da Carloenrico Pinna.