Esce oggi il nuovo album di Chet Faker

Esce oggi, a distanza di un anno dalla sua ultima pubblicazione, risalente al 2020 e distribuita come Nick Murphy, il nuovo lavoro di Chet Faker. Intitolato Hotel Surrender, il disco contiene dieci brani ed è autoprodotto.

Del nuovo disco erano stati già distribuite alcune anticipazioni, come “Whatever Tomorrow” e “Feel Good”, brani marchiati da un electro-soul-pop tipico dei lavori di Murphy, accattivante e ipnoticamente ritmato. Passaggi che restano in mente già dopo un ascolto, effetti vocali particolarmente curati e un andamento addirittura un po’ dance dimostrano la crescita dell’autore, che pur restando fedele a se stesso sta tentando di percorrere nuovi sentieri. Se non c’è nulla di rivoluzionario, i pezzi funzionano e sono prodotti con molta attenzione.