Angel Olsen si materializza negli anni ’80

L’abbiamo lasciata un mesetto fa con Sharon Van Etten in un duetto già mitico, “Like I Used To”, ma Angel Olsen non sta ferma in questo 2021 e annuncia un ep di cover anni ’80.

‘Aisles’ di Angel Olsen sarà disponibile in digitale dal 20 Agosto, su vinile dal 24 Settembre. Si tratta del debutto della somethingscosmic, label personale di Angel Olsen e sussidiaria di Jagjaguwar.

Dell’EP fanno parte cinque cover, compreso il primo estratto ‘Gloria’ (scritta e interpretata da Umberto Tozzi nella sua versione originale, ma portata al successo internazionale da Laura Branigan), oltre alle famosissime ‘Eyes Without A Face’ di Billy Idol, ‘Safety Dance’ dei Men Without Hats, ‘If You Leave’ degli OMD e ‘Forever Young’ degli Alphaville.

Photo credit – Dana Trippe