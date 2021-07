Posticipato al 2022 il concerto milanese dei Bon Iver

I Bon Iver, la band capitanata dal songwriter Justin Vernon, hanno annunciato che la tournée europea prevista per l’autunno 2021 slitterà di un anno per motivazioni legate alla pandemia purtroppo ancora in corso. Non è ancora chiaro se Aaron Dessner dei The National, collega di Vernon nella band Big Red Machine, aprirà il concerto, com’era stato precedentemente annunciato.

Per quanto riguarda l’appuntamento italiano, lo show milanese si terrà il 5 novembre 2022 al Forum di Assago. I Bon Iver, il cui leader è il geniale Justin Vernon, hanno dato alle stampe una serie di album straordinari: For Emma, Forever Ago, debutto risalente al 2007, il self-titled nel 2011, 22, A Million nel 2016 e i,i nel 2019. Justin Vernon è impegnato anche in numerosi altri progetti, come quello dei Big Red Machine, supergruppo che di recente ha annunciato l’uscita di un nuovo lavoro. Tra i vari collaboratori di questa futura uscita, Robin Pecknold dei Fleet Foxes, Sharon Van Etten e Taylor Swift. Qui sotto potete ascoltare “Renegade”, brano diffuso qualche giorno fa, dove compare proprio Taylor Swift.