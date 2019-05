Tyler, The Creator: primi indizi di un nuovo album?

Dal 2017 non ascoltiamo un LP di Tyler, The Creator, ovverò da quando uscì il bellissimo “Flower Boy” con il quale fece molto parlare di sè a causa del coming-out del rapper losangelino in alcuni dei brani contenuti nel disco.

Nonostante la pubblicazione delle strumentali di “Cherry Bomb” sia stato un graditissimo regalo, tutti i fan di Tyler non aspettano che l’ex leader della Odd Future riveli il prossimo progetto, ma quel momento sembra arrivato.

Tyler ha infatti appena pubblicato un tanto enigmatico quanto disturbante video su YouTube in cui una moltitudine di sè stessi fissa un punto indefinito sopra a dei frammenti di musica che potrebbero provenire da una prossima uscita discografica del rapper e produttore. Se qualcosa dovesse uscire già quest’anno, sarebbe il quinto disco uscito dal 2011 a oggi di uno dei protagonisti assoluti della musica americana di questo decennio.