La top 7 della settimana (#25, 2021)

Settimana calda per il meteo e per le uscite che non accennano a diminuire sia per quantità che per qualità.

7. Gli Hiatus Kaiyote tornano dopo cinque anni di silenzio con il loro terzo disco

6. beabadoobee e il suo nuovo ep, “Our Extended Play

5. Nuovo singolo per Mick Jenkins

4. Car Seat Headrest mostra le influenze del suo ultimo disco con un ep di cover

3. Damon Albarn e il suo secondo album solista in uscita a novembre

2. I sempre enigmatici Sault pubblicano un disco disponibile per soli 99 giorni

1. Tyler, the Creator è pronto ad aiutarti nel caso ti sia perso per strada