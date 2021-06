Continua il Covo Summer a Bologna

Non siamo più abituati ai live, per cui è ancora più importante ricordare gli appuntamenti nei luoghi che hanno riaperto.

Come il Covo Summer a Bologna.

Vi abbiamo già raccontato il live al fulmicotone dei Giuda del 1° giugno, mentre questa settimana gli appuntamenti con i concerti sono:

mer 9 giugno: EMMA NOLDE (live – alt pop)

gio 10 giugno: QUANDO TUTTO DIVENTÒ BLU – Concerto a fumetti con Alessandro Baronciani

Da non perdere in particolare la data del concerto a fumetti con Alessandro Baronciani, che la nostra Eulalia ha intervistato recentemente (qui) e il cui album è finito in “Questo Spacca!” (qui).